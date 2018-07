Su Xbox One i cheater potranno essere individuati da un' intelligenza artificiale

No Man's Sky Next si aggiorna su PC alla versione 1.52 - presto disponibile per Xbox One e PS4 : Nei giorni successivi al lancio di No Man's Sky Next, Hello Games si è dimostrata puntuale nel supportare il gioco con preziose patch correttive che hanno prontamente risolto alcuni fastidiosi problemi segnalati dalla community, compresi quelli legati alla corruzione dei salvataggi del gioco che hanno costretto moltissimi giocatori a ricominciare la propria avventura.Nella giornata di oggi lo studio ha reso disponibile su PC la patch 1.52, che ...

The Sojourn è un ispirato puzzle game in prima persona in arrivo il prossimo anno su PS4 - Xbox One e PC : L'editore Iceberg Interactive e lo sviluppatore Shifting Tides hanno annunciato The Sojourn, un puzzle game in prima persona per PlayStation 4, Xbox One e PC in arrivo nel 2019. nel gioco, i giocatori attraversano mondi paralleli di luce e buio, alla ricerca di risposte che riguardano la natura della realtà.Ecco una panoramica del gioco, pubblicata da Iceberg Interactive e riportata da Gematsu:"Sei nato in una terra bella e pura, ma tutto non è ...

No Man's Sky è ora disponibile in versione fisica per Xbox One : No Man's Sky è disponibile anche per console Xbox One e include l'importante aggiornamento NEXT appena rilasciato per le altre piattaforme di gioco.La versione fisica Xbox One di No Man's Sky, da oggi acquistabile nei migliori negozi di videogiochi, è pubblicata in tutto il mondo da 505 Games.Grazie al rilascio di NEXT i giocatori Xbox One, PlayStation 4 e Steam per PC di No Man's Sky potranno esplorare, combattere e sopravvivere assieme ai loro ...

Slaps and Beans è ora disponibile anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Una delle coppie più famose della cinematografia italiana, Bud Spencer e Terence Hill, sono approdate su PC lo scorso dicembre in una trasposizione videoludica delle opere di cui sono stati protagonisti, Slaps and Beans.Dopo alcuni mesi, il titolo è stato finalmente pubblicato anche su console, ed è attualmente disponibile su Xbox One al prezzo di 19,99€, su PS4 a 26,99€ e sul Nintendo eShop a 20€. Il gioco è un picchiaduro a ...

Le versioni Xbox One e Switch di RPG Maker MV avranno il cross-platform : RPG Maker MV è l'ultima incarnazione del popolare editor che permette di creare i propri Jrpg in stile classico (i vecchi Final Fantasy per intenderci). Questa versione supporta una risoluzione più grande, con aggiornamenti grafici e tecnici molto spinti.Secondo quanto riportato da Gamingbolt, le versioni Xbox One e Nintendo Switch potranno contare sul cross-platform, in questo modo gli utenti delle due piattaforme saranno in grado di ...

Bud Spencer e Terence Hill arrivano oggi su PS4 - Xbox One e Switch : Dopo il debutto avvenuto su PC Steam lo scorso anno, Slaps And Beans, il videogioco ufficiale su Bud Spencer & Terrence Hill è disponibile da oggi anche su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch! Slaps And Beans arriva oggi su console Trinity Team è lieta di annunciare che il videogioco ufficiale delle due star del cinema italiano è finalmente disponibile anche su console oltre che PC. Bud Spencer e Terence Hill nella ...

Xbox One : No Man’s Sky disponibile sul Microsoft Store : L’ex titolo esclusivo action-adventure targato PlayStation 4, No Mans’s Sky, è finalmente disponibile all’acquisto sul Microsoft Store per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, per Xbox One X. Descrizione No Man’s Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un’intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che ...

No Man's Sky gira in 4K nativi su Xbox One X : Hello Games e 505 Games hanno finalmente lanciato No Man's Sky su Xbox One. Molti mesi fa, lo sviluppatore confermò che il titolo avrebbe supportato Xbox One X, ma non ha poi fornito dettagli più approfonditi. Ad esempio non era stato chiarito se il gioco avrebbe raggiunto la risoluzione 4K nativa o se sarebbe stata implementata una modalità per le prestazioni. L'unico indizio sui dettagli tecnici proveniva dall'elenco di Xbox Store, che ...

La prossima Xbox One verrà realizzata in due differenti versioni : Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Xbox; secondo i più recenti rumors circolati negli ultimi giorni, Microsoft starebbe progettando ben due nuove console next gen. La prima, denominata Scarlet, sarebbe una...

Silent Hill : Homecoming e Silent Hill : HD Collection sono i nuovi giochi retrocompatibili per Xbox One : La lista dei giochi retrocompatibili per Xbox One si amplia con delle gradite aggiunte che portano un po' più horror al catalogo in continua espansione.Come riporta Dualshockers, Major Nelson ha recentemente annunciato su Twitter che ora Silent Hill: Homecoming e Silent Hill: HD Collection saranno disponibili come giochi Xbox 360 retrocompatibili per Xbox One. Silent Hill: HD Collection è un remaster di Silent Hill 2 e Silent Hill 3 ...

Realm Royale in arrivo su Xbox One e PS4 : Se vi siete da sempre chiesti come sarebbe Fortinite ambientato nel mondo di World of Warcraft la risposta è Realm Royale, ed è in arrivo su console.Come riporta VG247, il battle Royale di Hi-Rez ha fatto grandi numeri su PC, dove più 4 milioni di utenti lo hanno giocato durante l'Early Access, senza dubbio lo shooter free-to-play farà il suo dovere anche su console. Dal punto di vista grafico abbiamo un titolo molto simile a Fortinite e anche ...

La prossima generazione di Xbox? Si parla di due console di cui una pensata esclusivamente per lo streaming : Non è la prima volta che Thurrott alimenta rumor piuttosto interessanti riguardanti la prossima generazione di Microsoft, nome in codice (almeno secondo il portale) Scarlett.Proprio Thurrott torna sull'argomento rivelando quello che potrebbe essere il futuro di Xbox: una nuova generazione fondata su due hardware e su un piattaforma dedicata allo streaming dei videogiochi. Proprio lo streaming viene considerato da molte personalità del settore il ...

Nuova Xbox : Microsoft lavora su 2 console next-gen/ Ecco Scarlett - prevista una versione solo per lo streaming : Nuova Xbox: Microsoft lavora su 2 console next-gen. Ecco Scarlett, prevista una versione solo per il gioco via streaming e una in versione classica: tutte le novità(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:49:00 GMT)

Megaton Rainfall in arrivo su Switch - Xbox One - Oculus e Steam VR : Megaton Rainfall, l'action adventure disponibile dall'anno scorso su PS4 e PC sarà presto disponibile anche sulle altre piattaforme.Come riporta Gamingbolt, Pentadimensional Games ha dato la notizia tramite Twitter ed ha affermato che la versione PC supporterà il VR, verrà rilasciata il 9 agosto sull'Oculus Store e lo stesso giorno verrà reso disponibile il supporto alla Steam VR. La modalità VR supporterà i gesti e la modalità free roaming. Ma ...