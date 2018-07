Strano problema con sensore delle impronte digitali per Huawei P10 Lite | possibili

optimaitalia

: Strano problema con sensore delle impronte digitali per #HuaweiP10Lite: possibili soluzioni - OptiMagazine : Strano problema con sensore delle impronte digitali per #HuaweiP10Lite: possibili soluzioni - kapaz_1 : @izzi_federico Al momento siete in mezzo ad una strada, e, non so per quale strano disegno, la Juventus vi sta porg… - ildiegoista : @shinebrightdie Se ti dico che vi sono state delle occasioni in cui non sono uscito, trovando una scusa qualunque,… -

(Di sabato 28 luglio 2018) La piena distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo perP10espone inevitabilmente lo smartphone a qualche critica, o comunque alla segnalazione di alcuni problemi, come quello relativo al. La questione è davvero anomala, perché non si parla tanto di mancato funzionamento e non riconoscimento della stessa impronta una volta portato a termine il download, quanto della mancata apparizione della voce all'internoimpostazioni.Premesso che ilriguarda solo parte del pubblico che di recente ha installato l'aggiornamento Android Oreo sul proprioP10, compresi quelli brandizzati Wind e TIM (di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri), è necessario analizzare le potenziali soluzioni per chi sta riscontrando una situazione del genere. In primo luogo, se non lo avete ancora fatto, provata ad impostare nuovamente ...