Stefano Laudoni e Valentina Vignali si sono lasciati di nuovo

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Stefano Laudoni NON ci saranno : Temptation Island Vip cast: Valentina Vignali smentisce la sua partecipazione Valentina Vignali e Stefano Laudoni non faranno parte del cast della prima edizione di Temptation Island Vip. A smentire i recenti gossip è stata proprio la giocatrice di basket e modella, che ha chiarito su Instagram di non essere interessata a prendere parte a un […] L'articolo Temptation Island Vip: Valentina Vignali e Stefano Laudoni NON ci saranno proviene ...