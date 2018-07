Spiagge sicure | Salvini | 2 milioni ai Comuni | basta con gli abusivi

Salvini : “Spiagge sicure e pulite senza abusivi”. Oltre 2 milioni di fondi a 54 Comuni della costa : «Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse necessarie per i controlli: 2 milioni e mezzo di euro per 54 località». Matteo Salvini festeggia con un tweet. Due milioni e cinquecentomila euro è infatti l’ammontare dello stanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà corr...

Spiagge sicure : dal Viminale 2 - 5 milioni a 54 comuni costieri : Due milioni e cinquecentomila euro. E’ l’ammontare dello stanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà corrisposto ai 54 comuni rivieraschi a vocazione turistica che hanno presentato progetti idonei per il piano ‘Spiagge sicure – Estate 2018’, illustrato lo scorso 6 luglio dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ricorda il Viminale. “I progetti – spiega la nota del ministero ...

Spiagge sicure : controlli e sequestri anche nel Fasanese : FASANO - Una operazione congiunta di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia municipale è stata portata a compimento nell'ultimo fine settimana nel Fasanese, a seguito della circolare, ...

Spiagge sicure - mi ricordo di Mario e del suo lavoro che di sleale non aveva proprio niente : Lo ricordo bene Mario, si faceva chiamare così. Una camicia bianca larga al punto da consentirgli di trascinare una borsa piena all’inverosimile di oggetti luccicanti e di pietre colorate. Lo ricordo bene perché per oltre 20 anni in quel tratto di spiaggia della provincia di Taranto è stato un ospite fisso al pari delle conchiglie e dei pesciolini che pizzicavano in acqua le gambette delle mie bambine. Beneducato nei modi come solo gli indiani ...

Stop vandali e abusivi - da Ischia a Sorrento parte 'Spiagge sicure' : Vigili urbani in divisa tra gli ombrelloni e sulle rive del mare per dare la caccia agli ambulanti carichi di merce contraffatte, ai sedicenti massaggiatori che non sembrano conoscere le più ...

Spiagge sicure al via in Italia - ma è una falsa partenza : 'Ci vorrebbe l'esercito, non i vigili. Gli abusivi sono talmente tanti che pure se ne prendi uno, ce ne sono altri cento che restano impuniti'. Il proprietario di uno dei tanti lidi di Varcaturo è ...

Salvini : Spiagge sicure con soldi Fug : 22.22 Stop agli abusivi in spiaggia.Lo prevede la circolare"spiagge sicure",presentata dal ministro dell'Interno Salvini. I Comuni devono adottare divieti di accesso e vendita per gli ambulanti abusivi"lungo gli arenili e nelle aree immediatamente adiacenti", stabilisce la circolare, che prevede anche il Daspo nelle aree turistiche. Per l'operazione spiagge sicure,Salvini annuncia che saranno usati anche"milioni di euro" confiscati alle ...

Matteo Salvini lancia "Spiagge sicure" : più controlli contro gli ambulanti - confermate multe per chi compra : I soldi confiscati alla mafia per pagare gli straordinari dei vigili urbani impegnati a cacciare gli ambulanti che vendono ogni tipo di merce sulle spiagge. La novità è stata annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che al Viminale ha presentato la circolare su 'spiagge sicure', il documento che ogni estate, da diversi anni, viene inviato a prefetti e forze di polizia per inasprire i controlli sui litorali italiani e ...

Spiagge sicure - Salvini : più interventi con soldi confiscati a mafie : 'Milioni di euro' che serviranno per pagare gli straordinari agli agenti di Polizia locale, ed 'evitare che nei lidi d'Italia ci siano venditori ambulanti di merce contraffatta' -