Spara all' immigrato | Miravo a un piccione

Vicenza - Spara dal terrazzo all’operaio che lavora sospeso a 7 metri : denunciato 40enne. “Volevo colpire un piccione” : Stava lavorando sospeso a sette metri d’altezza, davanti al municipio, quando è stato raggiunto da un colpo di carabina. Per questo un operaio di 33 anni, originario di Capoverde, è finito all’ospedale con una ferita al fianco. L’episodio è avvenuto giovedì 26 luglio a Cassola (in provincia di Vicenza) e a sparare è stato un 40enne del luogo, individuato dai carabinieri che sono risaliti al punto dello sparo. Ora il 40enne ...

Vicenza : uomo Spara dal terrazzo e ferisce alla schiena un immigrato al lavoro su un’impalcatura : A Cassola, in provincia di Vicenza, un quarantenne italiano ha aperto il fuoco contro un operaio capoverdiano che stava lavorando su un'impalcatura, colpendolo alla schiena.Continua a leggere

L'ex dipendente del Senato che ha Sparato alla bimba rom : 'Volevo solo provare la pistola' : Si tratta di un ex dipendente del Senato, M.A. di 59 anni, che è stato individuato nella giornata di ieri dagli inquirenti che stanno indagando sull'accaduto. L'uomo si è subito difeso dicendo che non voleva sparare contro i rom. Non ho nulla contro i nomadi, ha dichiarato il cecchino che ha sparato dalla finestra di casa sua con una pistola ad aria compressa. Bambina rom colpita alla schiena L'ex dipendente di Palazzo Madama martedì scorso ha ...

Roma - trovato l'uomo che ha Sparato un piombino alla bambina rom : Si tratta di un 50enne: avrebbe sparato con un'arma ad aria compressa martedì scorso: "L'avevo appena comprata, volevo provarla"

Roma - Sparatoria alla Borghesiana : passanti terrorizzati e caos : Momenti di paura nella mattinata di ieri 22 luglio, poco prima di mezzogiorno, a Roma, precisamente alla Borghesiana, localita' sulla Casilina. Davanti ad una sala slot, forse in to ad un diverbio per futili motivi, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. I residenti della zona, spaventati, hanno immediatamente chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per chiarire la dinamica ed ...

Spara alla nonna e alla fidanzata - poi si barrica in un supermercato e uccide un ostaggio : Si è barricato armato in un supermarket di Los Angeles, tenendo i clienti del negozio in ostaggio per ore, poi ha ucciso una donna e si è arreso. Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia l'...

Spara in bocca alla moglie durante un lite per gelosia - poi scivola dal tetto e muore : Il 66enne Carlo Pibiri aveva ferito la moglie 52enne con un colpo di pistola nella fattoria a loro affidata, a Malandriano, frazione in provincia di Parma. Poi durante la fuga, si era rifugiato sul tetto di una villa vicina, minacciando il suicidio. È deceduto in ospedale, stabile e in osservazione la donna.Continua a leggere

Sissy Trovato Mazza/ La poliziotta in coma : chi ha Sparato dalla calibro 9? (Speciale Chi l'ha visto?) : Cosa è successo in quei pochi minuti accanto ad un ascensore che hanno cambiato la vita di Sissy Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria in servizio alla Giudecca a Venezia?(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Napoli - guardia giurata si Spara e precipita dalle scale : soccorsi vani : Una guardia giurata è stata soccorsa e trasportata di urgenza all'ospedale San Paolo dove è morta. L' uomo, G. D. V. di 52 anni, napoletano, è stato ritrovato dai soccorritori del 118 sul pavimento ...

Era ai domiciliari dopo aver Sparato all'ex moglie : si suicida lanciandosi dal tetto di casa : Era ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio: nei giorni scorsi, dopo una lite, aveva sparato alla ex moglie col fucile, ferendola a una gamba. Ieri sera l'uomo, un 72enne, si è suicidato ...

Spara in faccia alla moglie e si lancia dal tetto : lei salva grazie ai figli - lui in Rianimazione : La tragedia familiare in un casolare alle porte di Parma. L'uomo ha colpito la donna solo di striscio alla mascella ed è stato fermato dai figli che sono intervenuti in soccorso della madre. Poi il 66enne è salito sul tetto e si è gettato nel vuoto rimanendo gravemente ferito.Continua a leggere

