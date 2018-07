: Sospetto ordigno alla Trump Tower - TelevideoRai101 : Sospetto ordigno alla Trump Tower - News24_it : RT @MediasetTgcom24: New York, sospetto ordigno rinvenuto alla Trump Tower #newyork - OnlyLamar__ : RT @MediasetTgcom24: New York, sospetto ordigno rinvenuto alla Trump Tower #newyork -

Unè stato rinvenuto in queste ore, l'edificio sulla Quinta strada a New York dove il presidente abitava prima di essere eletto. Secondo quanto riporta il New York Post quattro borse con cellulari e un dispositivo sono state trovate al secondo piano dell'edificio vicino a una caffetteria.(Di sabato 28 luglio 2018)