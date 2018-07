“Sono loro” La tragica notizia sulle bimbe disperse | ”Una morte orribile”

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018) Sono stati identificati i cadaveri di Sophia e Vassiliki, le due gemelle di 9 anni, al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso, quando le fiamme hanno divorato l’Attica. Lo annuncia il legale incaricato delle ricerche dalla famiglia. Le due piccole sonotra le braccia dei nonni, anch’essi vittime degli incendi nei pressi di Rafina. Una donna di 42 anni, ricoverata in ospedale per le gravi ustioni causate dagli incendi nella regione di Atene, è deceduta. Il bilancio delle vittime accertate sale così a 88. Lo riferiscono i media locali. Intanto, si è svolto oggi ad Atene il primo funerale: si tratta di un anziano sacerdote morto annegato nelle acque di Mati mentre cercava riparo dai roghi. Domani sono previste altre cerimonie, in alcuni casi le famiglie hanno chiesto il riserbo totale, in particolare ai media. I medici legali – aiutati da team ...