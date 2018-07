Sonia Bruganelli contro tutti | «Mi criticano? Faccio rabbia perché non sono bella e ho

Sonia Bruganelli contro chi la critica per l’ostentazione della sua ricchezza : “Belen è accettata sull’aereo privato - io no” : Sonia Bruganelli parla della sua vita sui social, la moglie di Paolo Bonolis è assillata dai commenti di chi la giudica per i viaggi in aereo privato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è spesso e volentieri criticata per ostentare la sua ricchezza sui social. Per difendersi dalle accuse, la donna ha deciso di dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera, in cui non risparmia parole dure a chi la giudica. “In sostanza, ...

“Il jet privato? Ecco chi paga”. Colpo di scena : Sonia Bruganelli racconta tutto : Sonia Bruganelli: l’ultima goccia è stata la foto del sedile del jet privato con la copertina del libro ‘Invidia il prossimo tuo’ in primo piano. “Dedicato”, scrive lei nella didascalia. Una provocazione, l’ennesima di Lady Bonolis, che a ogni post si becca una valanga di commenti feroci. Specie, poi, se c’è di mezzo l’aereo privato che la famiglia usa per volare alla Baleari. Una polemica, questa, che ...

Sonia Bruganelli : perché il jet privato e il dolore per la figlia : Sonia Bruganelli risponde alle critiche: la moglie di Paolo Bonolis spiega perché prende l’aereo privato e parla dei problemi della figlia Sonia Bruganelli ha rilasciato una curiosissima intervista al Corriere della Sera. La moglie di Paolo Bonolis finisce sempre al centro dell’attenzione a causa dei posto pubblicati sul suo profilo Instagram. La donna non ha […] L'articolo Sonia Bruganelli: perché il jet privato e il dolore ...

Sonia Bruganelli : «Non sono solo “moglie di” - l’aereo privato ora posso pagarlo io» : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è una che va dritta al sodo. Che, nel bene e nel male, dice le cose come stanno. Sui social è famosa per mostrare la sua vita agiata e rispondere alle critiche a tono. «Prendiamo l’aereo privato perché possiamo», è un classico di tutte le sue estati (trascorse, di solito, in famiglia a Formentera). E se chi l’attacca per il «lusso ostentato» in Rete non lascia il segno, la mamma di tre ...