Sondrio | strada chiusa dopo una frana | aperto un tracciato alternativo

(Di sabato 28 luglio 2018) E’ stata aperta oggi al traffico la nuova bretella che bypassa un tratto di statale 36 dello Spluga, collegando in modo continuativo i Comuni di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo. La statale era statail 14 aprile in conseguenza delladi Gallivaggio, dal versante che sovrasta l’omonimo santuario nel territorio del Comune di San Giacomo Filippo. Alla cerimonia di inaugurazione del collegamentole sono intervenuti tra gli altri gli assessori regionali Massimo Sertori e Pietro Foroni e il presidente dell’amministrazione provinciale di, Luca Della Butta. “Dalladi Gallivaggio sono trascorsi 105 giorni – ha dichiarato il valtellinese Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni – che ha isolato due paesi e,soli 30 giorni di lavoro ininterrotto, come promesso al ...