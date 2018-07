Sondaggi | ancora testa a testa Lega-5Stelle Sempre ai minimi Forza Italia Pd vicino al

Sondaggi Politici/ Ancora ‘boom’ Lega - M5s ‘incollato’ a Salvini : Pd non oltre il 18% - Berlusconi ‘gambero’ : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Sondaggi - la Lega ‘svuota’ il centrodestra e supera il 31%. M5s cala ancora : è al 29 - 8% : È ancora il momento della Lega. Quello che in Parlamento è il socio di minoranza del governo Conte continua a macinare consenso: dopo una cavalcata senza sosta cominciata con l’exploit del 4 marzo, il Carroccio guadagna un altro punto percentuale e sfonda il 31%, superando in modo stabile i Cinquestelle, scesi al 29,8%. Le rilevazioni di Ipsos per il Corriere della Sera mostrano anche che Salvini e compagni sono attrattivi come non mai, ...