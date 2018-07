Soluzioni drastiche in Rainbow Six Siege per i furbetti | i piani di Ubisoft

optimaitalia

(Di sabato 28 luglio 2018) Tanti e variegati sono i giocatori che quotidianamente approcciano aSix: lo sparatutto tattico targatoconta infatti tra le proprie fila milioni e milioni di utenti, che nel corso dei quasi tre anni di permanenza del titolo sul mercato hanno rimpolpato una community quanto mai vasta. Ovviamente in una schiera tanto fitta di giocatori è impossibile non trovare le “pecore nere”, quei personaggi che cercano di trarre vantaggio personale sfruttando trucchetti non proprio leciti. Le ultime settimane sono però state decisamente drammatiche per questi loschi figuri, visto il pugno duro diche ha allontanato alcune migliaia di utenti operando ban mirati per i cheater.Per essere precisi sono stati circa 1.300 le sospensioni temporanee di account diSixil cui MMR (MatchMaking Rating) è stato manipolato artificialmente, con gli utenti in questione ...