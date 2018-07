Solo | La Serie | Marco Bocci torna in prima serata su Canale 5 in replica

Fantacalcio Serie A : non Solo Ronaldo - gli altri attaccanti da provare a prendere all'asta : Sta per arrivare per molti il momento di preparare l'asta del Fantacalcio in vista del prossimo campionato di Serie A 2018-2019. Sono sempre gli attaccanti i giocatori che fanno la differenza con i loro gol e con i loro bonus, ma non si potranno però prendere tutti i bomber del nostro torneo. Il sogno di tutti sarebbe quello di avere in squadre Ronaldo, Icardi, Dzeko, Immobile e via discorrendo. Un sogno impossibile da realizzare, vista ...

Aquilani si allena da Solo a Roma : primi contatti con un club di Serie A : Secondo il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport , Alberto Aquilani si sta allenando da solo a Roma in attesa di una nuova avventura dopo la risoluzione con il Las Palmas. primi contatti con il Frosinone che ci sta pensando.

Quanto costeranno le partite di serie A di DAZN su Sky : possibile vederle Solo con Sky Q : La domanda è fondamentale: Quanto costeranno le 3 partite di serie A di DAZN su Sky? Sarà possibile accedere allo speciale pacchetto solo con il servizio Sky Q, con smart TV o anche con altro dispositivo legato alla rete? Facciamo chiarezza sull'offerta comunicata da poche ore dalla piattaforma satellitare, dopo lo speciale accordo raggiunto con la società spagnola Perform. Alle sette partite di serie A prerogativa assoluta della piattaforma ...

Non Solo 90° Minuto : gli highlights della Serie A non saranno esclusivi : Novantesimo Minuto potrebbe non essere il solo a trasmettere gli highlights delle gare di Serie A. L'articolo Non solo 90° Minuto: gli highlights della Serie A non saranno esclusivi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Non Solo Avellino : anche il Bari fa ricorso al Coni per la riammissione in Serie B : Non solo Avellino: anche il Bari chiede di essere riammesso in Serie B al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L'articolo Non solo Avellino: anche il Bari fa ricorso al Coni per la riammissione in Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Neymar contrattacca : "Io tuffatore? Fesserie - questo è il mio stile. Critica Solo chi non ha mai giocato a calcio" : Neymar. AFP Sfacciato e irriverente in campo, senza peli sulla lingua davanti ai microfoni. Neymar è così, piaccia o meno. Il brasiliano lo ribadisce una volta di più al momento di difendersi dalle ...

Diritti Tv - guai per gli appassionati italiani : tutta la Serie A con un Solo abbonamento? Impossibile! : Calcio, i tifosi sono stati inguaiati dalle ultime mosse in fatto di Diritti tv, sarà infatti impossibile seguire tutta la Serie A con un solo abbonamento Gli appassionati di calcio italiani, dovranno rassegnarsi. Nella prossima stagione sarà impossibile seguire tutte le gare della Serie A con un solo abbonamento e sarà dunque impossibile avere nel proprio ‘pacchetto’ tutte le gare della propria squadra del cuore. Sky e Dazn si ...

Serie B – Si mette malissimo per il Bari - Radrizzani si ritira : adesso c’è Solo un modo per evitare il fallimento : Il proprietario del Leeds ha deciso di non accollarsi l’aumento di capitale obbligatorio per salvare il club, adesso la palla passa in mano a Giancaspro Si mette male per il Bari, Andrea Radrizzani infatti si è tirato indietro nella trattativa per rilevare la società biancorossa e adesso si fa sempre più reale l’addio alla Serie B. Il proprietario del Leeds era entrato in campo per versare il 70% dei 4 milioni e 591 mila euro ...

Serie A - il punto sul calciomercato : Cristiano Ronaldo e non Solo : Negli scorsi giorni la Juventus ha ufficializzato quello che è considerato da molti il “colpo di mercato del secolo”: i bianconeri hanno infatti acquistato quello che a detta di molti è il miglior calciatore al mondo, ossia Cristiano Ronaldo. Il portoghese firmerà un contratto di 4 anni ed è stato pagato 112 milioni di euro, di cui 100 al Real Madrid e gli altri 12 destinati al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Uefa. CR7 sarà ...

Cristiano Ronaldo e non Solo - la Serie A sta tornando al TOP. Con CR7 è una Juve temeraria per un grande azzardo : adesso svolta storica o contraccolpo suicida : Quello di Cristiano Ronaldo per la Juventus è un vero e proprio azzardo: è già diventato il tormentone dell’estate, ma la trattativa per portare CR7 in bianconero sembra ben avviata. Cristiano Ronaldo ha sempre speso parole d’apprezzamento per la Juventus, pochi mesi fa in Champions a Torino dopo il bellissimo gol in rovesciata ha ringraziato i tifosi bianconeri che sportivamente lo applaudivano con la mano sul cuore, e poi ...

Non Solo Glow e Stranger Things : le altre serie tv immerse negli Anni ’80 da non perdere : La voglia di revival Anni ’80 non si fa sentire solo nella musica, ma anche nelle serie tv. Non a caso uno dei più grandi successi deglu ultimi due Anni è stato Stranger Things, ambientato in quel decennio con una ricchezza di ricordi e citazioni (soprattutto cinematografiche) inimitabile. Lo stesso vale per Glow (la cui seconda stagione arriverà su Netflix il 29 giugno), che si focalizza sul movimento di wrestler al femminile nato proprio ...

Diritti TV Serie A : due abbonamenti per vedere tutte le partite e immagini in chiaro Solo dopo le 22.00. La Rai insorge : Serie A Risolto il contratto con Mediapro, la partita relativa ai Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni si avvia verso un’autentica rivoluzione. L’assemblea dei presidenti delle squadre partecipanti al massimo campionato di calcio italiano ha approvato i nuovi pacchetti, che prevedono una vendita per prodotto e non per piattaforma e, soprattutto, non potranno essere acquistati da un unico operatore. Diritti TV Serie ...

“È stata la prima - indimenticabile”. Lutto nel mondo cinema. Solo lei è riuscita nell’impresa di recitare in due film di quella stessa serie : Un altro Lutto in questo 2018 arriva a portare via una delle storiche attrici del cinema mondiale. Amata e ammirata da tutti, se ne è andata all’età di novanta anni. Diciotto film nel cinema, sei apparizioni in tv, interpretò il ruolo di Sylvia Trench al fianco di Sean Connery nel primo film della saga, “Dr No” datato 1962. Conosciuta da tutti, quindi, come la prima “Bond Girl” della serie del più glamour 007 di Sua ...

Diritti tv Serie A - tifosi in rivolta : impossibile vedere tutte le partite con un Solo abbonamento : Diritti tv Serie A, situazione che si sta per delineare in vista delle prossime stagioni ma che rischia seriamente di penalizzare i tifosi. Dunque, tirando un po’ le somme, esistono 3 pacchetti tutti differenti che le varie tv possono acquistare per poi rivendere, ad una condizione però: nessun operatore può acquistare tutti e tre i pacchetti. Ergo, nessuno avrà tutte le gare della Serie A. I tifosi sono già indignati. Ma non è tutto, il bando ...