Softball | ITALIA CAMPIONESSA D’EUROPA! Tripudio azzurro tra le under 22 | sconfitta

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia batte l’Irlanda e centra la finale. Domani la sfida all’Olanda : Obiettivo finale centrato per l’Italia U22 di Softball, che Domani a Trnava si giocherà la finale con l’Olanda. Le azzurre si sono sbarazzate con meno problemi del previsto dell’Irlanda, sconfitta per manifesta inferiorità al quarto inning per 14-2. L’Italia ha cominciato come con la Russia: Soldi in base per ball, poi bunt di Bassi seguito dallo stesso colpo di Princic per il primo punto. Il primo inning si è chiuso già ...

Softball - Europei Under 22 : vittoria dell’Italia sulla Russia per 5-0 - per andare in finale ora va battuta l’Irlanda : La prima parte dell’operazione è compiuta: agli Europei Under 22, questa mattina, l’Italia ha battuto per 5-0 la Russia, prerequisito necessario per andare a caccia della finale della manifestazione. Le azzurre possono così giocare contro l’Irlanda con un obiettivo, quello dell’ultimo atto, che sarà raggiunto in caso di vittoria. L’appuntamento, in questo caso, è fissato per le ore 18:30. Il primo inning vede ...

Softball - Europei Under 22 : parte male la seconda fase dell’Italia - l’Olanda ci batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la finale : Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per ...

Softball - Europei Under 22 : parte male la seconda fase dell’Italia - l’Olanda la batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la finale : Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia si sbarazza della Repubblica Ceca. La finale è vicina : Prestazione solida e convincente dell’Italia, che prosegue gli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia liberandosi con un secco 9-1 della Repubblica Ceca e guadagnandosi così l’accesso alla poule finale. Le azzurre hanno fin qui ottenuto tre vittorie e una sola sconfitta e con tre partite ancora da giocare vedono la finale vicina. È stata una partita comandata dall’Italia sin dall’avvio. Nel primo inning sono arrivate subito ...

Softball - Europei Under 22 : vittoria facile dell’Italia contro il Belgio - domani mattina la Repubblica Ceca : L’Italia vince senza troppi problemi contro il Belgio nella seconda partita di giornata agli Europei Under 22 di Softball. Le azzurre hanno prevalso con il punteggio di 7-0 in un piuttosto caldo pomeriggio di Trnava, che alle 16:30 faceva registrare temperature attorno ai 30 gradi. L’incontro è stato aperto subito bene dalle italiane, che hanno ottenuto un immediato 2-0 con Perricelli che lancia Sheldon e Cianfriglia, già in terza e ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia inizia la seconda fase con una vittoria sulla Gran Bretagna : Dopo la sconfitta con l’Olanda, l’Italia ha ritrovato subito la via agli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia. La seconda fase si è aperta con una vittoria sulla Gran Bretagna per 4-1, ottenuta grazie ad una prestazione di Grande solidità, contro un’avversaria che ha venduto cara la pelle. L’equilibrio ha caratterizzato la prima parte di gara. Nessun punto nei primi tre inning e qualche valida isolata, concessa ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia cede all’Olanda in rimonta nell’ultimo incontro della prima fase : La prima fase degli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia, si chiude con due vittorie e una sconfitta per l’Italia, che nell’ultimo incontro è stata battuta in rimonta dall’Olanda per 4-3. Un passo falso che comunque non toglie nulla alle azzurre, perché la qualificazione alla seconda fase era già in tasca, ma che comunque una ferita la lascia, perché la rivalità tra azzurre e orange è cosa nota. Non solo, ma anche perché ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia si sbarazza dell’Ucraina e accede alla seconda fase : Primo obiettivo raggiunto per l’Italia agli Europei U22 di Softball. Le azzurre hanno battuto con un netto 10-0 in quattro inning l’Ucraina, raggiungendo la qualificazione alla seconda fase, di fatti una formalità visto il livello delle due avversarie fin qui incontrate (Israele ieri). La differenza tecnica tra le due squadre è stata notevole, soprattutto in pedana di lancio, con le traiettorie della lanciatrice ucraina che non hanno ...

Softball - Europei U22 2018 : avvio comodo per l’Italia. Israele battuto al quinto inning : Inizia con un 12-5 a Israele l’avventura dell’Italia agli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia. Non era un’avversaria complicata ma le azzurre hanno messo in scena un’ottima prestazione, priva di sbavature, cominciando col piede giusto la rassegna continentale. Non c’è stata praticamente partita perché l’Italia è partita subito forte, ritrovandosi in pochi minuti sul 3-0 dopo il doppio di Soldi seguito da un ...

Softball - Mondiali 2018 : completato l’elenco delle convocate dell’Italia. Victoria Lynn Galvan dà forfait per infortunio : Enrico Obletter ha comunicato gli ultimi tre nomi che faranno parte del roster dell’Italia per i prossimo Mondiali di Softball, in scena a Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto. La parte più consistente del gruppo era già stata comunicata un mese fa, ma il manager si era riservato il diritto di attendere gli Europei Under 19 per completare l’elenco. La rassegna continentale giovanile si è chiusa ieri con la vittoria ...

Softball - Europei Under 19 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA. Battuta l’Irlanda per 7-3 nella finale - è il settimo successo continentale azzurro : Azzurre profete in patria. L’ITALIA, a Ronchi dei Legionari, di fronte a 1120 persone, ci mette un’ora e tre quarti a laurearsi CAMPIONE d’Europa di Softball Under 19. L’avversaria Battuta è l’Irlanda, che nonostante una più che buona resistenza ha ceduto il passo col punteggio di 7-3. Era dal 2010 (a Vienna) che l’ITALIA non si prendeva il titolo europeo giovanile; nelle ultime due edizioni, a Rosmalen nel ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia apre il venerdì con una manifesta sulla Germania. Stasera sfida fondamentale con l’Olanda : venerdì importante agli Europei U19 di Softball. È la giornata che determinerà le squadre che domani si giocheranno le medaglie e tra queste ci sarà anche l’Italia, che con la vittoria contro la Germania sul diamante di Ronchi de’ Legionari è quasi certa di esserci. Non c’è stata storia contro le tedesche, sconfitte 15-3. Le azzurre hanno cominciato a muovere il tabellino già nel primo attacco, con un bel singolo di Laura ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia prosegue alla grande! Irlanda battuta 7-0 : La fase finale dell’Europeo U19 2018 inizia alla grande per l’Italia, che si è sbarazzata per 7-0 dell’Irlanda. Era la formazione rivelazione di questa prima parte di torneo, specie dopo l’odierna vittoria contro l’Olanda. Le azzurre, proprio per questo motivo, hanno approcciato l’incontro in maniera vigile e attenta, limitando al minimo gli errori dopo la combattuta partita con la Gran Bretagna. Le irlandesi ...