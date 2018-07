Smart TV | come bloccare il tracciamento di tutto ciò che guardi

Come scaricare e installare Spotify su Smart TV : Tra i migliori servizi streaming di musica on demand abbiamo Spotify che offre una selezione molto ampia di brani musicali e conta attualmente più di 70 milioni di abbonati. Come molti di voi sicuramente sapranno, Spotify può essere fruito in maniera molto semplice grazie all’applicazione disponibile per PC Windows, Mac, Linux, Android, iOS e Windows Phone ma anche per televisori intelligenti. In questo articolo parleremo proprio di ...

Come vedere lo schermo dello Smartphone su PC : Ti piacerebbe giocare ad alcuni giochi per smartphone su uno schermo più grande Come quello del PC? Vuoi effettuare delle riprese o degli screenshot mentre usi una determinata app o mentre mostri Come utilizzare una funzionalità del tuo nuovo smartphone? Ci sono tantissimi programmi in grado di interfacciare PC e smartphone, ma pochi hanno le […] Come vedere lo schermo dello smartphone su PC

Come tagliare MP3 online - da computer e da Smartphone : Sul tuo PC ci sono tanti brani MP3 che desideri convertire in comode suonerie da pochi secondi ottime per il tuo smartphone? Hai salvato un intero album in un’unica traccia audio e vuoi tagliare MP3 per separarle tutte? In questa guida ti mostrerò tutti i siti e i programmi che puoi utilizzare per tagliare MP3 su […] Come tagliare MP3 online, da computer e da smartphone

Comet lancia il “Sottocosto – Summer Edition” : ecco gli Smartphone in offerta fino al 5 agosto : Comet lancia il "Sottocosto - Summer Edition": ecco il nuovo volantino valido fino al 5 agosto. Curiosi di scoprire quali sono gli smartphone in offerta? L'articolo Comet lancia il “Sottocosto – Summer Edition”: ecco gli smartphone in offerta fino al 5 agosto proviene da TuttoAndroid.

Orario eclissi lunare del 27 luglio 2018 : dove vedere la luna rossa e come fotografarla con lo Smartphone : Tutti con gli occhi al cielo per l'eclissi lunare di questo venerdì 27 luglio 2018: quale sarà l'Orario del fenomeno e dove vedere al meglio la luna rossa che spunterà sopra l'orizzonte subito dopo il tramonto. come fotografare poi l'evento più unico che raro armati solo di un comune smartphone? Il momento astronomico è storico vista la durata lunghissima che rende l'eclissi appunto la più lunga di questo secolo, per ben 103 minuti. Quali ...

La traversata di Fortnite per Android è lunga - come la lista degli Smartphone compatibili : Epic Games non ha dato alcuna indicazione sui tempi dello sbarco su Android, ma ha anticipato la lista degli smartphone compatibili con Fortnite per Android L'articolo La traversata di Fortnite per Android è lunga, come la lista degli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Smart working : come si sta diffondendo in Italia : Secondo una recente indagine di IWG, il 56% degli intervistati dichiara di lavorare abitualmente in un luogo diverso dalla sede principale dell'azienda

La Ue multa Google : ecco come può cambiare il vostro - prossimo - Smartphone : ... la danese Margrethe Vetsgager , che punta a punire la posizione dominante di Android, il sistema operativo sviluppato da Mountain View che è presente sull'80% dei telefonini del mondo. Vuol dire che ...

Smartphone - social - app e giornali : ecco come si informano i nuovi parlamentari : È la prima ricerca del genere. Qualche dato: Pd e Fi prediligono Twitter, Lega e M5s Facebook. I primi usano l’iPhone, i parlamentari della maggioranza Android. Sulle fonti di informazione, Il Sole 24 Ore è considerato il quotidiano più attendibile...

Come installare MIUI 10 Global su 21 Smartphone Xiaomi : MIUI 10 ufficiale arriva in versione Global Beta 8.7.12 su ben 21 smartphone tra cui Xiaomi Mi5, Redmi 6, 6A, Redmi 5, Redmi 5 Plus ed altri dispositivi tra i più venduti Download e Guida Installazione MIUI 10 per 21 smartphone Xiaomi prosegue diritto nello sviluppo della MIUI 10, la sua più pesante personalizzazione, che arriverà nei […]

