Simona Ventura pronta per Temptation Island Vip FOTO

Temptation Island vip - nel programma di Simona Ventura anche Stefano Bettarini con la fidanzata : Volano gli ascolti di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha superato ieri il 22,5% di share ottenendo quasi quattro milioni di telespettatori. La puntata più vista della storia della trasmissione che saluterà il pubblico mercoledì 1 agosto, evitando la sfida con The Good Doctor. Intanto, Mediaset e Fascino sono già al lavoro per realizzare la prima edizione vip del ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini e Stefano Bettarini nel cast del programma di Simona Ventura : 'Stefano ho un video per te', presto Simona Ventura potrebbe rivolgere la frase storica di Temptation Island al suo ex Stefano Bettarini . Secondo le anticipazioni del settimanale Chi in edicola da ...

Simona Ventura - mamma orgogliosa su Instagram : L’ultimo mese non è stato facile per Simona Ventura, dopo che il figlio Niccolò Bettarini è stato accoltellato all’alba del 1 luglio a Milano, fuori dalla famosa discoteca Old Fashion. La notizia, la paura di perderlo, la corsa per raggiungerlo al Niguarda di Milano, il pianto liberatorio appena sentita la sua voce al telefono: lo spavento è stato tanto per Simona, ma il sollievo successivo è stato ancora più grande. SuperSimo aveva ...

Mara Carfagna e Simona Ventura : lo scambio di battute su Mattarella fa ridere Twitter : Auguri presidente! Ma quale presidente? Sergio Mattarella compie 77 anni e un esilarante siparietto degno dei fratelli De Rege va in onda su Twitter. Protagoniste l’onorevole Mara Carfagna (Forza Italia) e la showgirl Simona Ventura. Il tweet bonario della fedelissima berlusconiana è un tripudio di convenevoli: “Tanti auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi 77 anni. Il Quirinale trova in lui ogni giorno un perfetto ...

Simona Ventura e Alfonso Signorini hanno fatto pace : Simona Ventura e Alfonso Signorini hanno fatto pace, hanno sotterrato l’ascia di guerra, e a confermarlo sono proprio i diretti interessati attraverso una foto su “Instagram” che lascia pochi dubbi. La Ventura ha pubblicato uno scatto che la ritrae con Signorini a Rimini: entrambi sorridenti e abbronzati si abbracciano come veri amici. «Negli anni ne abbiamo viste tante. Tante polemiche e risentimenti sono passati su e tra di noi, ma siamo ...

