Silvio Berlusconi | il diktat | non vuole più vedere Maurizio Gasparri in televisione

Sondaggio Swg - Forza Italia in picchiata : il partito di Silvio Berlusconi dato al 7 - 9% : L'ultimo Sondaggio di Demopolis segna uno scatto in avanti del M5s , che probabilmente gode degli effetti benefici del , disastroso, decreto dignità. I grillini, infatti, tornano primo partito con il ...

Rai - Lucia Annunziata presidente. Voci sul patto Pd-Forza Italia : Silvio Berlusconi - ma davvero? : Le manovre per le nomine in Rai, dietro alle quinte, proseguono frenetiche. In giornata si terrà un Consiglio dei Ministri che potrebbe rivelarsi decisivo. Ed in questo contesto, rilanciata dal ...

Nunzia De Girolamo : "Francesco Boccia? Colpo di fulmine. Silvio Berlusconi non ha più il cellulare" : Nunzia De Girolamo, ex ministro ed ex deputata di Forza Italia, è la seconda ospite di Non disturbare, il programma di interviste al femminile di Paola Perego, in onda, domani 27 luglio 2018, in seconda serata su Rai1. Solare e combattiva, Nunzia De Girolamo si rivela alle telecamere una mamma premurosa e presente. “A dire il vero – ha confessato - sono un po' patetica: da sei anni mi alzo di notte per controllare se respira”.prosegui la ...

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Giancarlo Magalli : 'Silvio Berlusconi non ha raccomandato Mara Carfagna - quelli di sinistra invece in Rai...' : ' quelli di sinistra hanno sempre avuto più persone da sistemare'. Giancarlo Magalli in una intervista a gay.it spiega come andavano davvero le cose in Rai e rivela che Mara Carfagna , sua ex valletta ...

Silvio Berlusconi : "Quella di Marchionne è una bella storia italiana - è il numero 1" : Intuizione, coraggio, lungimiranza, competenza e risultati. È quanto riconosce Silvio Berlusconi a Sergio Marchionne in un messaggio di vicinanza per le gravissime condizioni di salute del manager."Sono molto colpito dalle notizie sulle gravi condizioni di salute di Sergio Marchionne e del conseguente abbandono delle cariche da lui ricoperte nel gruppo Fca. Marchionne è certamente il numero uno dei manager italiani - afferma il ...

Il video choc di Silvio Berlusconi : "Una che va con un negro mi fa schifo" : "A me una che va con un negro mi fa schifo". Nel video realizzato a metà 2011, girato di nascosto da Marysthell Polanco, e depositato agli atti del processo Ruby ter, Silvio Berlusconi si lascia andare a un'affermazione choc, dal forte contenuto razzista, riferita a Mario Balotelli e Raffaella Fico.A renderlo noto è il sito giustiziami.it. "Riteniamo sia doveroso darne conto – scrive il sito che si occupa di cronache dal ...

Silvio Berlusconi - la decisione definitiva dopo la riabilitazione : dove si candida : Silvio Berlusconi ha intenzione di ricandidarsi per un seggio in Parlamento, ma non sarà quello italiano bensì quello europeo di Strasburgo. Da Forza Italia, scrive il Giornale, arriva netta la ...

Niccolò Ghedini - il sacrificio estremo : dove lo vogliono spedire per far posto a Silvio Berlusconi : Un estremo sacrificio. Secondo Dagospia , potrebbe essere Niccolò Ghedini a lasciare il posto da senatore a Silvio Berlusconi . Lo storico avvocato del Cav, uno dei fedelissimi e più influenti ...

Chi è Nicole - la nipote di Silvio Berlusconi : Bionda, bellissima e con uno zio importante: Nicole è la nipote di Silvio Berlusconi. Quarta figlia di Paolo, fratello di Berlusconi, ha 26 anni e una passione per gli animali, in particolare per i cavalli, che addestra e cura sin da quando era giovanissima. “Io amo i cavalli: è una passione che ho da sempre – ha svelato qualche tempo fa a L’Arena -. Ho iniziato a cavalcare a undici anni, partecipando a gare di salto a ostacoli ...

ANTONELLA MOSETTI E Silvio BERLUSCONI/ Foto - troppi ritocchi? Il web senza freni : "Vergognati!" : ANTONELLA MOSETTI in Sardegna in compagnia di SILVIO BERLUSCONI: la Fotografia postata su Instagram infiamma la rete con i commenti, arriva la risposta dell’ex lolita “Vi denuncio!”.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:30:00 GMT)