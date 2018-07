Si sdraia in strada per fare un video | 17enne travolto e ucciso dallo scooter dell' amico

Terni - si sdraia in strada per fare video : investito dall'amico/ Ultime notizie : ha ripreso la sua morte? : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Terni - Roberto muore a 17 anni travolto dallo scooter dell'amico : era sdraiato in strada per fare un video : Terni - Uno studente di 17 anni, Roberto Albanucci, è morto nella notte dopo essere stato investito dallo scooter condotto da un amico, anche lui minorenne, lungo una strada nei pressi di...

Si sdraia in strada per filmare l'amico sullo scooter : studente travolto e ucciso : Tragedia nella notte ad Acquasparta, piccolo comune in provincia di Terni, dove uno studente di 17 anni, Roberto Alebanucci, è morto dopo essere stato investito dallo scooter guidato da un amico, anche...

