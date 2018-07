Sette regole per evitare i furti a casa mentre siete in vacanza

Svelato il numero di episodi di Grey’s Anatomy 15 e Le Regole del Delitto Perfetto 5 in onda da Settembre : ABC ha reso noto il numero di episodi di Grey's Anatomy 15 e Le Regole del Delitto Perfetto 5 in onda da settembre negli Stati Uniti: il medical drama di Shonda Rhimes e il legal thriller di Pete Nowalk prodotti da ShondaLand sono stati entrambi rinnovati nonostante il calo di ascolti che ha investito le serie del giovedì sera. Grey's Anatomy 15 sarà composto, come ogni stagione standard, da 24 episodi, in onda su ABC da settembre 2018 a ...

5G : AGCOM stabilisce regole per assegnazione frequenze - aste a Settembre : AGCOM: adottate le procedure di assegnazione delle frequenze per la transizione ai sistemi mobili di comunicazione di quinta generazione (5G). È così che apre il comunicato stampa del Garante delle comunicazioni che ha stabilito le regole per l’assegnazione e l’Italia sarà il primo Paese europeo a partire con le aste che dovranno concludersi nel mese di settembre 2018. Secondo AGCOM saranno raccolti almeno 2,5 miliardi di euro che ...