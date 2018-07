Serie A | per bookie Juve nettamente favorita

Basket - Serie A : Cantù con Calhoun - dal Queens all'Europa per spiccare il volo : Un gruppo nuovo, ancora da completare con un'ala,, un big come Evgenij Pašutin, 2 vittorie di EuroCup con Kazan e Kuban, in panchina, e qualche scommessa, a partire dall'esterno americano Omar ...

Ripescaggi Serie C - le 5 squadre che hanno presentato la domanda. I tempi per la decisione finale : Cinque squadre hanno presentato la domanda di Ripescaggio alla Lega Pro per poter partecipare al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di Juventus B, Cavese, Imolese, Prato e Como. Le situazioni di questi club sono però molti diverse e non tutti avranno la certezza di vedere accolta la richiesta. Partiamo dalla la Juventus B, che sarà l’unica seconda squadra che vedremo in azione nella prossima stagione. Infatti dopo la rinuncia del Torino, ...

EA si dice aperta al cross-play - anche riguardo alle sue Serie principali : Il cross-play è sempre stato un argomento molto chiacchierato e anche EA ha voluto dire la sua durante l'ultima conferenza finanziaria con gli investitori.Come riporta Games Industry, il VP of investor relations, Chris Evenden ha affermato che la compagnia sta "Valutando le serie principali in termini di multiplayer cross-platform in maniera simile a quanto effettuato da Fortnite, specialmente per quanto riguarda alcuni titoli che hanno una base ...

Mission Impossible - Tom Cruise batte se stesso per i critici Fallout è il migliore della Serie - Cinema - Spettacoli : Ha fatto il giro del mondo il video dell'incidente, commentato dallo stesso Cruise, occorso quando ha preso male la distanza per saltare tra due edifici. Tom ha finito la scena con grande compostezza.

Calcio femminile - Serie A e B tornano alla LND. Cosimo Sibilia : “Incontestabile l’impegno profuso per il calcio femminile” : I tornei di Serie A e Serie B di calcio femminile tornano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti: lo ha deciso la Corte d’Appello Federale, accogliendo il ricorso della stessa contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC Roberto Fabbricini, che assegnava alla medesima Federazione l’organizzazione dei due maggiori campionati nazionali. In conferenza stampa ha così commentato la decisione il Presidente della LND, ...

Bungie annuncia la Destiny Grimoire Anthology : una Serie di libri per approfondire i dettagli su armi - nemici e luoghi visitati nel primo capitolo : Destiny ha una lore, che ci crediate o no, ma, come avrete visto, non è sempre è stata presentata nel modo migliore. In Destiny 1, la storia è stata raccontata attraverso il Grimorio - un set di carte da sbloccare nel gioco e poi visualizzato... fuori dal gioco. Possiamo dire che non era esattamente l'ideale. Ora, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Bungie ha annunciato una serie di libri che permetteranno di approfondite la lore in un ...

Serie A. Big match già alla 1° giornata con Lazio-Napoli. Su Sisal Matchpoint esordio positivo per Carlo Ancelotti : Con il sorteggio del calendario della stagione 2018-2019, si è ufficialmente alzato il velo sulla prossima Serie A. Si parte con il botto, visto il big match in programma già alla prima giornata, un Lazio-Napoli che promette spettacolo. Sul tabellone di Sisal matchpoint è possibile scommettere sui match della prima giornata di campionato e l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, per i bookmaker sarà positivo. Il Napoli ...

Serie A - tutto quello che devi sapere : La sfida è iniziata. Con la pubblicazione del calendario ufficiale della Serie A per il 2018-2019 è partita anche la nuova stagione del campionato italiano. Campionato che inizierà il 18 agosto e si ...

Diletta Leotta a tu per tu con la Serie A - la giornalista fa il nome del calciatore più “intrigante” : non è Cristiano Ronaldo! : Diletta Leotta parla di Cristiano Ronaldo e della favorita per la vittoria del campionato: la giornalista confessa anche chi per lei è il calciatore più intrigante della Serie A Diletta Leotta, dopo la presentazione del calendario di Serie A avvenuta ieri, commenta la prossima stagione della massima Serie calcistica che la vedrà protagonista. Abbandonata la Serie B di Sky, la giornalista catanese si dedicherà al campionato di Serie A su ...

Sharp Objects - nessuna seconda stagione per la Serie con Amy Adams : Brutte notizie per i fan di Sharp Objects , il thriller estivo della HBO in onda in America dallo scorso 8 luglio, e in arrivo qui in Italia il prossimo autunno,. A quanto pare non è prevista una ...

Mancini : “mi aspetto una super Serie A” : “Mi aspetto una Serie A avvincente, bella. Il tasso tecnico aumentato e il mercato non è finito, spero soprattutto che vengano fuori giovani che ancora non sono pronti”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, a margine della cerimonia di compilazione del calendario del campionato, in cui tutti attendono il debutto di Cristiano Ronaldo. “Sarà molto importante per la Juve e per il calcio italiano”, ha notato ...

Miccichè : “per la Serie A l’obiettivo è la crescita” : “L’obiettivo della Lega Serie A è il successo delle squadre del massimo campionato, l’aumento dei tifosi, un miglioramento dei ricavi e che le performance sportive siano migliori del passato”: è quanto dichiarato dal presidente della Lega, Gaetano Miccichè, durante la presentazione del calendario del campionato, in onda dagli studi di Sky. “Per me è la prima volta e l’emozione è massima – ha ...

Serie B : rabbia Entella - speranza Avellino - ritorna l’incubo della stagione 2003/04 : ‘A volte ritornano’; la prima raccolta di racconti horror di Stephen King potrebbe includere, tra i nuovi episodi, tutto quello che sta accadendo in Serie B in queste ultime settimane, fra polemiche, sentenze e attese snervanti, per l’assurda situazione creatasi dopo le esclusioni dal campionato di Bari, Cesena e Avellino. Ma andiamo con ordine, partendo dall’altro caso delle plusvalenze fittizie, per il quale il TFN ha comminato 15 punti di ...