Serie A e Serie B nel caos; il Crotone chiede il blocco dei campionati

Basket - Serie A : Cantù con Calhoun - dal Queens all'Europa per spiccare il volo : Un gruppo nuovo, ancora da completare con un'ala,, un big come Evgenij Pašutin, 2 vittorie di EuroCup con Kazan e Kuban, in panchina, e qualche scommessa, a partire dall'esterno americano Omar ...

Dazn - Sky - Now TV e Mediaset Premium : ecco quanto costa vedere la Serie A 2018-2019 in tv e in streaming : Dazn, Sky, Now TV e Mediaset Premium: ecco quanto costa vedere la Serie A 2018-2019 in tv e in streaming, foto: Engage Dazn, Sky, Now TV e Mediaset Premium: ecco quanto costa vedere la Serie A 2018-...

Ripescaggi Serie B : 6 squadre fanno richiesta - ecco i criteri decisionali : Ripescaggi Serie B, inizia la corsa per sei squadre che potrebbero sperare di giocare nel torneo cadetto nella prossima stagione Ripescaggi Serie B, al via una seconda fase dell’estate davvero molto calda. Dopo gli addii al campionato di Bari e Cesena, non iscritte a causa di problemi economici (e non solo), anche l’Avellino al momento risulta fuori dal novero di squadre partecipanti al campionato cadetto: dunque è partita la ...

Ripescaggi Serie C - le 5 squadre che hanno presentato la domanda. I tempi per la decisione finale : Cinque squadre hanno presentato la domanda di Ripescaggio alla Lega Pro per poter partecipare al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di Juventus B, Cavese, Imolese, Prato e Como. Le situazioni di questi club sono però molti diverse e non tutti avranno la certezza di vedere accolta la richiesta. Partiamo dalla la Juventus B, che sarà l’unica seconda squadra che vedremo in azione nella prossima stagione. Infatti dopo la rinuncia del Torino, ...

Serie B - 6 richieste di ripescaggio : Catania-Novara in prima fila. In C 4 posti : Sei domande per i tre posti lasciati liberi dalle mancate iscrizioni di Bari, Cesena e, al momento, Avellino. Catania, Novara, Siena, Ternana, Pro Vercelli, Entella hanno presentato domanda di ...

Solo - La Serie : Marco Bocci torna in prima serata su Canale 5 in replica : Pronti per nuove ed appassionanti repliche? In previsione della messa in onda della seconda stagione, infatti,i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset rivedranno Solo La Serie. Molto presto, quindi, Marco Bocci tornerà in prima serata su Canale 5 con una delle fiction più amate del piccolo schermo. Quanto bisognerà ancora aspettare, quindi, per vedere le puntate della prima stagione e quanto, invece, per le nuove puntate di Solo 2? Solo, ...

"Sulla tutela della salute la Regione e la Asl ci trattano come cittadini di Serie B. E Germani è complice" : ... smettendola di considerare le disfunzioni come fatti di pura cronaca. Questi ormai sono fatti politici che debbono essere denunciati e portati all'attenzione di coloro che hanno responsabilità ...

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : Mario Mola e Vicky Holland vincono la tappa canadese - nona Steinhauser migliore azzurra : Poche soddisfazioni per i colori italiani nella tappa canadese di Edmonton della World Series di Triathlon 2018. Erano al via solamente due atlete, che si sono piazzate in nona e 17esima posizione, mentre tra gli uomini non c’era nessun azzurro. Le due prove sono state vinte, rispettivamente, dallo spagnolo Mario Mola e dalla britannica Vicky Holland. Tra gli uomini, come detto, vittoria per lo spagnolo Mario Mola con il tempo complessivo ...

Serie A - ecco le quote dei bookmakers : la Juve sempre più al comando : Serie A ancora dominata dalla Juventus, questa la previsione dei bookmakers che dopo il calciomercato si stanno iniziando a scatenare Ha fatto suoi gli ultimi sette campionati e, molto probabilmente, la Juventus allungherà la striscia vincente a otto scudetti consecutivi. Lo prevedono i bookmaker, già pronti con le valutazioni sulla prossima stagione di Serie A, subito dopo l’annuncio dei calendari. I bianconeri partivano già da ...

«Disincanto» - la nuova Serie del papà de «I Simpson» (con una principessa alcolizzata) : Bart Simpson ha la sua versione femminile. Si chiama Bean ed è una principessa alcolizzata che rutta, fa rissa e sfida le regole. È la protagonista di Disincanto (Disenchantment), la nuova creatura del papà de I Simpson e Futurama Matt Groening, dal 17 agosto su Netflix. LEGGI ANCHEL'animatore de «I Simpson»: «La verità sul calzino» È dal 1999 (quando debuttò Futurama) che Groening non realizza una nuova serie animata, ma è evidente che il ...

Serie A 2018-2019 : dove vedere le partite in tv e streaming - su che canali? Tra Sky e Dazn - tutti i costi e gli orari dei match : La Serie A 2018-2019 di calcio inizierà il prossimo 18 agosto e si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, un campionato moderno che tornerà a destare interesse in tutto il mondo vista la presenza di Cristiano Ronaldo. Ma la presenza di CR7 con la casacca della Juventus non sarà l’unica novità della stagione visto che per la prima volta nella storia si giocherà costantemente tre giorni su sette, con addirittura otto finestre e ...

Crotone calcio news : chiesta la sospensione dei campionati di Serie A e B : Sospendere l'avvio dei campionati di calcio di Serie A e Serie B in attesa dell'esito del nuovo procedimento nei confronti del Chievo Verona sulla vicenda plusvalenze: il primo è finito con la ...

Serie B : lunedì assemblea sui diritti tv : assemblea di Lega B lunedi’ 30 luglio alle ore 12 nella sede di via Rosellini a Milano. All’ordine del giorno, fra gli altri punti, i diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, con le offerte per i pacchetti dei diritti in chiaro, l’individuazione delle date del calendario e del format playoff e playout del campionato 2018/2019, quindi le valutazioni e determinazioni in merito al numero di sostituzioni dei calciatori ...