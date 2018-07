Sergio Ramos in WWE! Klopp non ha dubbi | “avete visto cosa ha fatto a Salah? È un

Klopp in tackle su Sergio Ramos : "Ha fatto male di proposito a Salah" : Nella passata stagione il Liverpool di Jurgen Klopp stava per compiere un vero e proprio capolavoro. I Reds, infatti, in maniera inaspettata hanno raggiunto la finale di Champions League dove sono ...

Liverpool - Klopp punge ancora Sergio Ramos : “Non è normale il suo modo di giocare” : Klopp punge Sergio Ramos- Klopp non dimentica e ritorna sulla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid puntando il dito contro Sergio Ramos e il suo atteggiamento definito dal tecnico: “spietato”. “NON E’ normale IL SUO modo DI GIOCARE” Klopp non usa giri di parole: “Sergio Ramos ha detto tante cose che non […] L'articolo Liverpool, Klopp punge ancora Sergio Ramos: “Non è normale il ...

Liverpool - Klopp non dimentica : "L'intervento di Sergio Ramos su Salah spietato e brutale" : Il tecnico dei Reds: "La storia del calcio è fatta anche di incidenti, ma il suo comportamento non mi è piaciuto"

'Barbe' in festa ad Ibiza : notte in discoteca per Harden e Sergio Ramos : Prima l'annuncio del matrimonio con la splendida Pilar Rubio, poi le notti in discoteca dove non mancano incontri di livello. A dispetto della dolorosa eliminazione della Spagna ai Mondiali, rassegna ...

Sergio Ramos : proposta di matrimonio a Pilar Rubio e lei ha detto sì! FOTO : La risposta? Un grosso sì, per una delle coppie più belle e soprattutto una delle ragazze più affascinanti e belle del mondo del pallone. Eccola nella nostra gallery e.... Tanti Auguri! vai alla ...

Sergio Ramos e la romantica proposta di matrimonio alla compagna : Pilar Rubio ha detto “sì” [GALLERY] : Sergio Ramos sposerà la sua compagna Pilar Rubio: il calciatore del Real Madrid ha chiesto alla bella modella di sposarlo “Ha detto di sì, ti amerò per sempre”: così Sergio Ramos ha annunciato al mondo che presto sposerà Pilar Rubio, sua compagna da diversi anni. La bellissima modella spagnola, madre dei tre figli del difensore, ha detto sì alla proposta di matrimonio del calciatore del Real Madrid. Davanti ad una cena cucinata ...

Ronaldo alla Juventus - Sergio Ramos : “resterai nella storia del Real” : “I tuoi gol, i numeri e tutto cio’ che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato un posto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo per sempre. E’ stato un piacere giocare al tuo fianco, ‘bicho’. Un grande abbraccio e buona fortuna!”. Con un tweet il capitano del Real Madrid Sergio Ramos saluta il compagno e amico che oggi e’ passato alla ...

Sergio Ramos : "Resterai nella storia del Real" : 'I tuoi gol, i numeri e tutto ciò che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato unposto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo per sempre. E' stato un ...

Cristiano Ronaldo è della Juventus - l’addio di Sergio Ramos : “le vittorie parlano per te - è stato un onore ti ricorderò sempre” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, l’addio social di Sergio Ramos è commovente: parole splendide per l’ormai ex compagno Doveva essere la settimana decisiva per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sono bastati appena due giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Le ultime resistenze del Real Madrid sono crollate, il comunicato ufficiale rilasciato ...

Sergio Ramos non molla : "In Qatar anche con la barba grigia" : Sergio Ramos non molla. Anzi rilancia: 'Sarò ai prossimi mondiali, se necessario ci andrò anche con la barba grigia'. Ci sono antiche maledizioni che nemmeno il tiquitaca può esorcizzare. La Spagna , ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : 'è uno dei momenti più duri' : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : “è uno dei momenti più duri” : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di casa. I 90 minuti regolamentari del match si concludono con un pareggio e per questo sono necessari prima i supplementari e poi i rigori per stabilire quale delle due squadre si meriti i quarti di finale della competizione iridata. Ai penalty è ...

Mondiali Russia 2018 – Sergio Ramos propizia l’autogol - poi la dedica alla bella Pilar Rubio [VIDEO] : Sergio Ramos propizia l’autogol di Ignashevich ed apre, a modo suo, le marcature di Russia-Spagna. Il centrale madrileno dedica poi la vittoria alla bella Pilar Rubio Partita delicatissima quella fra Russia e Spagna, la terza degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Dopo aver sofferto nel girone, rischiando addirittura di non passare nell’ultima gara contro il Marocco, la Spagna non può più sbagliare. La sfida contro ...

Russia 2018 - Sergio Ramos : 'Maradona anni luce dietro Messi' : Maradona si trova 'anni luce indietro rispetto a Messi'. Lo ha detto il capitano della Spagna Sergio Ramos, citato dai media russi. 'Rispetto Maradona, perchè rientra nel novero dei più grandi ...