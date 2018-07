Sergio Marchionne | i cupi sospetti sulle indagini dopo la morte | ' Tutto top secret'

Sergio Marchionne - il mistero sulle tre visite in ospedale di Elkann : la frase straziante della compagna del manager : La scoperta sulle reali condizioni di salute di Sergio Marchionne , John Elkann l'ha fatta solo venerdì 20 luglio durante una drammatica visita in ospedale a Zurigo. Era la seconda volta che il ...

Addio a Sergio Marchionne - Il bellissimo gesto di Sgarbi dopo la scomparsa dell'ex presidente Ferrari : 'La strada che abbiamo individuato spiega Sgarbi è quella adiacente al campo da golf, dove vi è una struttura che sarà presto adibita a sede di incontri internazionale sui temi dell'economia e del ...

Sergio Marchionne – Lutto cittadino a Cugnoli : l’ordinanza del Sindaco : Lutto cittadino a Cugnoli, paese di famiglia di Sergio Marchionne, dopo la scomparsa dell’ex numero 1 Ferrari Il Sindaco di Cugnoli, paese in provincia di Pescara di cui è originaria la famiglia di Sergio Marchionne, ha proclamato il Lutto cittadino per la scomparsa del manager stamane dalle 10 alle 18. Le bandiere listate a Lutto saranno esposte sulla facciata del Municipio fino a domenica 29 luglio. “Considerata la sincera ...

Addio a Sergio Marchionne – Il bellissimo gesto di Sgarbi dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari : Sgarbi dedica una strada a Sergio Marchionne: a Sutri la prima via in onore all’ex numero 1 della Ferrari La prima strada in Italia intitolata a Sergio Marchionne si trova a Sutri, in provincia di Viterbo, comune di cui è sindaco dallo scorso giugno, lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che è anche deputato di Forza Italia alla Camera. Lo ha annunciato Sgarbi per onorare la memoria del manager italiano. “La strada ...

F1 – Il commosso pensiero di Toto Wolff per Sergio Marchionne : “la personalità più importante” : Toto Wolff ricorda Sergio Marchionne: le bellissime parole del team principal Mercedes sull’ex numero 1 Ferrari Weekend di gara doloroso in F1: il Circus sarà protagonista in Ungheria con Marchionne nel cuore. Lutto al braccio in casa Ferrari per la scomparsa dell’ex presidente, deceduto mercoledì mattina dopo una serie di complicazioni a seguito di un intervento alla spalla, a cui si era sottoposto a Zurigo. Daniele ...

La verità sulla morte di Sergio Marchionne : “La sua ultima apparizione rivelava molto della sua malattia” : “Osservando attentamente alcune fotografia del compianto Sergio Marchionne in occasione della sua ultima apparizione pubblica ad una manifestazione dei carabinieri a Roma, – spiega il Prof. Umberto Tirelli Direttore del Centro Tumori della Clinica MEDE di Sacile, Pordenone – si possono osservare alcune alterazioni del suo volto che mi fanno pensare ad una sindrome di Pancoast, dal nome di un radiologo americano degli anni 20, ...

Sergio Marchionne e la malattia - la bomba della Consob su Fiat Chrysler : 'Stiamo indagando' : Eccola, la bomba su Fiat Chrysler : la Consob indaga sulla malattia che avrebbe portato alla morte di Sergio Marchionne . Fonti riservate vicine all'Autorità che vigila sui mercati finanziari ...

Sergio Marchionne e il quarto potere. Il doppio binario della comunicazione “maglionata” : “Quando nascono sono tutti belli, quando muoiono sono tutti bravi”. Per Sergio Marchionne il detto è vero solo a metà, come hanno dimostrato le pagine dei social network in questi giorni, divise equamente fra sostenitori e detrattori del manager italocanadese. Al mondo della stampa italiana Marchionne ha fatto vedere i sorci verdi, al ritmo serrato di conferme e smentite: “La nuova Alfa Romeo del rilancio non si chiamerà Giulia”, aveva ...

COME È MORTO Sergio MARCHIONNE/ Ultime notizie - parla la famiglia : “FCA non sapeva della malattia” : SERGIO MARCHIONNE, COME è MORTO l'ex ad di Fca: Ultime notizie, Ospedale di Zurigo emette il primo bollettino “malato da oltre un anno, i media sono stati tendenziosi con false notizie”.«L'azienda non era a conoscenza delle sue condizioni di salute. Alla fine della scorsa settimana Fca è stata informata che SERGIO non sarebbe più stato capace di tornare al lavoro, senza aggiungere altri dettagli», si legge nella nota inviata da Manuela ...

Che cos’è il sarcoma osseo che ha colpito Sergio Marchionne : Scomparso lo scorso 25 luglio, Sergio Marchionne era affetto da sarcoma osseo. Ma in cosa consiste questa particolare tipologia di cancro? Quali sono i suoi sintomi e quali le cure? L’ex CEO di FCA, il sarcoma lo aveva alla spalla: operato per rimuoverlo, è stato colpito da embolia cerebrale e poi precipitato in coma. Perché, come dice il nome, il sarcoma osseo si sviluppa proprio dall’osso stesso: si parla in questo caso di tumore ...

Sergio Marchionne - Fca : 'Non sapevamo della grave malattia'. Le gravi conseguenze sui mercati : Il caso- Sergio Marchionne si complica. Già, perché l'ospedale di Zurigo ha rotto il silenzio, rivelando che il manager 'era in cura presso la nostra struttura da oltre un anno', proprio quando ...