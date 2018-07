Serata conclusiva di Ipotenusa Teatro | la parola alla presidente di giuria Lorenza

orvietosi

: Serata conclusiva Estate Bimbi! Grazie allo staff e alle famiglie Buona Estate!!! - ste_biondi : Serata conclusiva Estate Bimbi! Grazie allo staff e alle famiglie Buona Estate!!! - vitapinerolese : [ Photogallery ] Dubbione. Serata conclusiva dell’oratorio estivo - tmp883 : Si conclude oggi questo lunghissimo tour che ha visto il trio protagonista e che ha ottenuto un grandissimo success… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Mi ha sorpreso l'ottima scelta degli spettacoli e delle compagnie per la loro professionalità e qualità per la scelta dei testi e la loro realizzazione. E' sempre bello venire in contatto coi molti ...