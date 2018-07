: #Sen.McCaskill:russi anti democrazia Usa - CyberNewsH24 : #Sen.McCaskill:russi anti democrazia Usa - TelevideoRai101 : Sen.McCaskill:russi anti democrazia Usa -

Nel 2017 hackerprovarono,inutilmente, a entrare nei pc della senatrice dem del Missouri. Lo scrive il Daily Beast. La notizia è confermata dalla stessa senatrice. Gli hacker avrebbero usato la stessa tecnica impiegata nel 2016 per entrare nei computer di Podesta, allora capo della campagna di Hillary Clinton. La senatrice non usa mezzi termini indicarando Putin come "un delinquente e un bullo" ed è certa che laa stia continuando la sua battaglia contro laUsa.(Di sabato 28 luglio 2018)