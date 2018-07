Sei donne accusano di molestie l' ad di Cbs Leslie Moonves

“Sei come il vino”. ‘Invecchiando’ migliora : ecco Nicole Mazzocato di Uomini e Donne : Nicole Mazzocato a Fabio Colloricchio sono usciti insieme da Uomini e Donne e rappresentano una delle coppie che ancora dura nonostante tutti i problemi passati. Grande occhi verdi e capelli scuri, l’ex corteggiatrice ha conquistato oltre un milione di follower con i suoi post su Instagram e oggi è una seguitissima fashion blogger. Classe 1990, Nicole Mazzocato è nata a Belluno, ma vive a Treviso. Fa la modella, l’attrice e ...

“Ma Sei tu?”. Uomini e Donne - scordatevi questo Claudio Sona : cambiamento assurdo. Fan letteralmente impazziti : Nella vita, a un certo punto, tutti sentiamo l’esigenza di un cambiamento. E allora ecco che qualcuno pensa bene di iniziare da un piccolo gesto, come la rivoluzione del proprio look. Colpo di scena del tutto inaspettato, si potrebbe quasi pensare che Claudio Sona abbia battuto la testa da qualche parte. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha combinata un’altra delle sue. Dire che i fan sono rimasti tutti senza parole è davvero molto ...

Spagna : nuovo governo Sanchez si tinge di rosa - 11 ministri donne e Sei uomini : A sorpresa, nella squadra ci sarà anche il primo astronauta spagnolo Pedro Duque, che sarà responsabile della Scienza e della Ricerca, aree punite negli ultimi anni dalle misure di austerità ...

Cosa ti Sei messa in testa! Foto di donne e di cappelli in mostra : Diceva Coco Chanel che l’educazione di una donna consiste in due lezioni: non lasciare mai la casa senza calze e non uscire mai senza cappello. Ovviamente non alludeva alle sculture torreggianti dell’epoca, ma alle sue creazioni di paglia, qualche piuma, toni neutri, ogni tanto un nastro di gros-grain, concepite in nome di una donna liberata e moderna. cappelli discreti. Potentissimi. Perché, se oggi sappiamo con certezza che un copricapo può ...

Grande Fratello - effusioni tra donne. Veronica bacia Lucia : «Tu Sei casa» : L'amicizia all'interno del Grande Fratello tra Veronica e Lucia è sempre più forte. Da quando poi è uscito Filippo, le due trascorrono molto tempo insieme, parlando delle...

Mutilate - i corpi in sacchi di plastica. L'orrore del Messico su Sei donne : Los Cabos, nella Baja California del Messico, è la città più pericolosa al mondo. Secondo il rapporto del Citizen Council for Public and Criminal Security è tutto il Messico particolarmente ...

Uomini e Donne - la prima dedica di Giordano alla sua Nilufar : "Nonostante tutti i nonostante - Sei mia!" : L'ex corteggiatore torna su Instagram per la prima romantica dedica all'ex tronista che replica "La mia scelta quotidiana, sempre"