Secondo gli analisti Nintendo Switch avrà un calo delle vendite

Bad Romance di Lady Gaga - miglior video del secolo (Secondo Billboard) : videoclip, che passione. Mezzo iconico degli anni’80 e ’90, quando l’industria musicale puntava su questo mezzo promozionale attraverso nuovi canali come MTV, domina anche il nuovo millennio ora che YouTube ne facilita la fruizione e ne amplifica l’impatto. E dato che il nuovo millennio è ormai diventato maggiorenne, Billboard ha pensato di fare il punto della situazione stilando una classifica dei 100 videoclip più belli ...

Amazon - rialzo record degli utili : +1.000% nel Secondo trimestre : record per Amazon, che mette a segno utili in rialzo del 1.000%. Nel secondo trimestre dell'anno, gli utili netti del colosso dell'e-commerce hanno toccato 2,53 miliardi di dollari, superando i 2 ...

ENI - nel Secondo trimestre migliora la redditività : Conti un salita per ENI che nel secondo trimestre ha registrato un utile netto a 1,25 miliardi di euro e 2,20 miliardi nel semestre. Cresce l' utile operativo adjusted che arriva a 2,56 miliardi nel ...

Bambini piccoli decisioni : prendono quelle migliori - Secondo uno studio : I Bambini piccoli prendono decisioni migliori. I risultati di un recente sorprendente studio . Si dice che con l'età si acquisti saggezza e si prendano decisioni migliori , ma non sempre è così. ...

Secondo Salvini spendiamo un miliardo per le pensioni sociali degli immigrati privi di contributi - ma non è vero : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, abolendo le pensioni sociali erogate ai cittadini stranieri giunti in Italia grazie al ricongiungimento familiare si risparmierebbe un miliardo di euro all'anno. L'affermazione di Salvini, però, non trova riscontro nella realtà in quanto le cifre non sono verificabili e sono frutto di un'ipotesi irrealistica.Continua a leggere

Secondo gli analisti di Piper Jaffray Red Dead Redemption 2 venderà meno di Call of Duty : Black Ops 4 e Battlefield V : Molti si aspettano che Red Dead Redemption 2 sia il gioco più venduto di quest'anno e ci sono buone ragioni per pensarla così. I giochi Rockstar vendono una quantità folle di copie e, come saprete, Grand Theft Auto 5, oltre a registrare numeri incredibili, è anche diventato l'opera d'intrattenimento con il maggior successo commerciale di tutti i tempi. Tuttavia, gli analisti di Piper Jaffray, che oggi hanno condiviso rapporti aggiornati ...

MACGYVER 2/ Anticipazioni 25 luglio : “Luna di miele” la trama del Secondo episodio e la guida TV di stasera : MACGYVER 2, le Anticipazioni dei nuovi episodi in onda su Rai 2 questa sera, 25 luglio 2018. Ecco cosa accade in "Trappola per orsi" e "Luna di miele" (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Coca-Cola - forte balzo in avanti per gli utili nel Secondo trimestre : Teleborsa, - Risultati trimestrali positivi per The Coca-Cola Company. La multinazionale con sede ad Atlanta , tra le più grandi aziende produttrici di bevande analcoliche nonché della celebre omonima ...

Migranti Bardonecchia - Francia : “Abbiamo agito Secondo gli accordi” : Migranti Bardonecchia, Francia: “Abbiamo agito secondo gli accordi” Migranti Bardonecchia, Francia: “Abbiamo agito secondo gli accordi” Continua a leggere L'articolo Migranti Bardonecchia, Francia: “Abbiamo agito secondo gli accordi” proviene da NewsGo.

Gruppo FCA - Ricavi in crescita nel Secondo trimestre - calano gli utili : Il Gruppo FCA chiude il secondo trimestre con risultati finanziari in chiaroscuro. I Ricavi e le consegne sono infatti risultati in crescita mentre gli utili sono scesi al punto da determinare una revisione al ribasso di alcuni target per il 2018. Il produttore automobilistico italo-statunitense è comunque riuscito non solo ad azzerare il debito come anticipato in occasione della presentazione del nuovo piano industriale, ma anche a portare in ...

Sopracciglia perfette - Secondo Anastasia «regina degli archi» : Hanno il potere di determinare l’espressività di un volto, riequilibrare le proporzioni del viso, valorizzare lo sguardo, mettere in evidenza o meno i volumi. Le Sopracciglia, sebbene stesso vittime di «over-tweezing», ovvero «spinzettamenti» eccessivi che spesso danno vita ad asimmetrie e zone più rade, sono uno degli elementi portanti del nostro viso. E la cura spasmodica, tanto di moda specie negli ultimi anni, ha visto fiorire tecniche, ...

Sette consigli per proteggere i dati aziendali (Secondo Samsung) : Oggi, l’utilizzo degli smartphone nell’ambiente di lavoro, ha reso ancora più delicato il problema della vulnerabilità delle aziende, per questo è fondamentale adottare delle pratiche a supporto della sicurezza dei nostri dispositivi digitali. Ecco Sette pratiche da adottare per proteggere i dati aziendali (e non solo): Mantenere il dispositivo aggiornato Spesso gli utenti credono che l’aggiornamento del ...

UBS - salgono gli utili nel Secondo trimestre : Teleborsa, - Utile netto in forte crescita per UBS nel secondo trimestre 2018 . La società svizzera di servizi finanziari ha comunicato risultati di bilancio positivi confermandosi , anche a seguito ...