Seconda fila per la Ferrari di Rigon alla 24 Ore di Spa

Formula 1 - Ferrari scatenata : pole di Vettel - Bottas secondo - Raikkonen in Seconda fila : Ferrari in pole a Hockenheim al Gp di Germania con Sebastian Vettel che brucia tutti con un tempo di 1:11.212. Fuori Lewis Hamilton alla fine della Q1 per un guasto idraulico, partirà dalla 14ma ...

Griglia di partenza Motogp/ Pole position Marquez. Valentino Rossi : bene la Seconda fila ma.. (GP Germania) : Griglia di partenza Motogp: GP Germania 2018. Ennesima Pole position per Marc Marquez al Sachsenring. La Ducati però è vicinissima con Petrucci e Lorenzo in prima fila. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:26:00 GMT)

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “La Seconda fila è buona - non siamo messi male. Gomme decisive” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare della sesta posizione sulla griglia di partenza del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non ha brillato nelle qualifiche del Sachsenring ma ha fatto meglio del previsto considerando le complicate prove libere del venerdì: il centauro di Tavullia ha degli evidenti problemi con la Yamaha ma non molla mai e proverà sicuramente a essere protagonista su un tracciato a lui poco ...

Griglia di Partenza Motogp/ GP Germania 2018 : pole Marquez - Dovizioso e Rossi in Seconda fila (Sachsenring) : Griglia di Partenza Motogp: GP Germania 2018, sfida per la pole position sul circuito del Sachsenring. Qui è "casa" Marquez, Valentino Rossi e le Ducati provano a sfatare il tabù(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:31:00 GMT)

MotoGp – Marquez di nuovo in pole - Rossi scatta dalla Seconda fila : la griglia di partenza del Gp di Germania : Come accaduto ad Assen, Marc Marquez partirà di nuovo davanti a tutti in Germania. Completano la prima fila Petrucci e Lorenzo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Ducati di Jorge Lorenzo, Ducati. seconda fila ...

MotoGp Germania - la pole è di Marquez. Poi Petrucci - Seconda fila Dovizioso-Rossi : In Germania sul circuito del Sachsenring Marc Marquez si prende ancora la pole position con il nuovo record della pista. Subito dietro c’è il sorprendente Danilo Petrucci con la Pramac, poi la prima Ducati ufficiale di Jorge Lorenzo. In seconda fila Vinales seguito da Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Domani alle ore 14 la gara. L'articolo MotoGp Germania, la pole è di Marquez. Poi Petrucci, seconda fila Dovizioso-Rossi proviene da Il ...

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : pole Bottas - poi Hamilton. Seconda fila Vettel-Raikkonen - Seb investigato : 16:34 Il meglio del sabato: - Griglia di partenza - Mercedes-Ferrari e gli specchietti - Guida del pilota - GP3, vince Ilott Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche # Driver Time 1 Bottas 1:03.

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : Bottas in pole - poi Hamilton. Seconda fila Vettel-Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca delle FP3 # Driver Time 1 VETTEL 1:04.070 2 HAMILTON 1:04.099 3 Bottas 1:04.204 4

Hamilton - che… Bottas in Austria! Il compagno di squadra gli sfila la pole : le Ferrari in Seconda fila : Prima fila tutta Mercedes in Austria, Bottas precede Hamilton di diciannove millesimi: Vettel e Raikkonen inseguono in seconda fila Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Photo4 / LaPresse Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono sull’1:30.130 ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche live SKY : Bottas in pole position - Ferrari in Seconda fila : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Austria 2018 a Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni in programma a Spielberg (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Francia : Ferrari in Seconda e terza fila con Vettel e Raikkonen : Dopo l’ultima sessione di prove libere con la pioggia che ha limitato il lavoro in pista, le qualifiche del GP di Francia si sono svolte sotto un pallido sole, con la Ferrari che ha ottenuto il terzo e sesto tempo con Sebastian Vettel (1’30’’400) e Kimi Raikkonen (1’31’’057). La sessione è stata interrotta da bandiera […] L'articolo Francia: Ferrari in seconda e terza fila con Vettel e Raikkonen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

LIVE Moto2 - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia prova la rimonta dalla Seconda fila : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del GP di Catalogna. È una gara importante per il Mondiale. Francesco Bagnaia partirà dalla seconda fila, dopo una qualifica abbastanza opaca. Pecco difende il primato nella classifica iridata: il secondo, Miguel OLIVEira, scatterà dalla 17esima posizione, ma Alex Marquez è secondo, per cui il pilota italiano dovrà fare attenzione. Il torinese ha il passo per vincere ma la lotta sarà ...

F1 – Vettel davanti a tutti - Hamilton dalla Seconda fila : la griglia di partenza del Gp del Canada : Sebastian Vettel è il poleman del Gp del Canada, con lui dalla prima fila c’è Bottas: la griglia di partenza del settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno Dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al ...

Moto2 Italia : Mattia Pasini in pole - la Seconda fila è italiana : SCARPERIA - pole position di Mattia Pasini, che partirà davanti a tutti sul circuito del Mugello. Per il pilota che monta Kalex si tratta della 17a pole in carriera, centrata con 1:51.575. Alle sue ...