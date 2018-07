Seb | «Per noi giorni difficili Dimenticare Hockenheim»

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel favorito per la pole. Tanto dipenderà dalle temperature : Quale modo migliore per dimenticare l’incidente di Hockenheim se non con un weekend da protagonista a Budapest? Sebastian Vettel ha le carte in regola per riuscirci. La prima giornata di prove libere ha spazzato via qualsiasi incertezza su un’eventuale ricaduta che il ritiro in Germania potesse avere. Seb è stato il più veloce del venerdì e si presenterà alle qualifiche di oggi da primo favorito. Uno status che Vettel si è guadagnato ...

Ferrari in silenzio e a lutto per Marchionne Seb vuol farsi perdonare l'errore di domenica : Il lutto permea i pensieri di tutti. Ma la Formula 1 è Formula 1. Per cui oggi riaccende, sì, i motori a Budapest facendo i conti con lo choc provocato dall'improvvisa scomparsa dell'ex presidente della Ferrari, Sergio Marchionne. Ma lo fa alla propria maniera: da sport abituato a convivere con il destino accelerato di chi sfida la morte a trecento all'ora. Per cui fasce nere al braccio per gli uomini della Rossa (che hanno chiesto di non ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole per Sebastian Vettel : il colpaccio della Haas (Gp Germania 2018) : Griglia di partenza Formula 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel, alla sua quinta Pole in stagione per la F1. Disastro Hamilton nel Gp di Germania 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Oggi la vettura era speciale - ho centrato il giro perfetto” : Sebastian Vettel è letteralmente raggiante al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno. Il padrone di casa ha centrato la pole position numero 55 della carriera con un giro strepitoso e, come se non bastasse, il suo rivale numero uno, Lewis Hamilton, è rimasto appiedato nel corso della Q1 e domani scatterà dalla 14esima posizione (sempre che in Mercedes non decida ulteriori cambi a livello di componenti della ...

BaSeball - Haarlem Week : Italia rimontata nel finale dall’Olanda - domani la sfida per il 4° posto contro Cuba : I sogni di gloria dell’Italia alla Haarlem Week si infrangono negli ultimi tre inning della sfida contro l’Olanda: i padroni di casa, a lungo sotto per 1-0, rimontano e vincono per 1-2 all’ultimo inning, sospinti da una folla che non ha lesinato il tifo nei confronti dei propri beniamini. L’Italia è passata in vantaggio nel corso del secondo inning con Sambucci che, dopo il proprio singolo, ha occupato pian piano tutte le ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

BaSeball - Haarlem Week : Italia vincente per 3-1 contro la Germania - nel playoff ci sono i padroni di casa olandesi : Seconda vittoria per l’Italia alla Haarlem Week. Gli azzurri hanno superato per 3-1 la Germania, risultando così quarti al termine della prima fase della competizione. Nel playoff, l’avversaria sarà di nuovo l’Olanda, che pochi giorni fa ha inflitto il più ampio scarto alla nostra nazionale: 7-0. La partita inizia con il vantaggio immediato, nel primo inning, della Germania, propiziato tramite una valida di Guhring che genera ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Vincere qui sarebbe speciale. Raikkonen? È positivo per il team ma le decisioni non spettano a me” : Sebastian Vettel ha partecipato alla conferenza stampa con cui si è aperto il GP di Germania. Si corre ad Hockenheim, ovvero a casa del pilota della Ferrari, che qui ha una motivazione in più. “Vincere qui sarebbe speciale. Questa può essere l’ultima volta per un po’ di tempo ed è un peccato. Io vengo da qui, sono cresciuto a mezz’ora da questa zona e questo circuito significa tanto per me“. Stavolta la vittoria, la ...

F1 - GP Germania 2018 : giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

BaSeball - Haarlem Week 2018 : Italia beffata all’extra inning da Taiwan - per gli azzurri è la terza sconfitta : L’Italia vince, perde, rivince e infine riperde il suo quarto incontro nella Haarlem Week in corso nella dodicesima più popolosa città olandese. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-4 da Taiwan (alias Cina Taipei) all’extra inning, com’era già avvenuto nell’incontro d’esordio contro il Giappone. Il prossimo impegno Italiano si avrà tra due giorni, alle 19, contro la Germania: sarà anche l’ultimo del girone a ...

Tutte vittorie per il Cus Unime BaSeball che chiude in testa e vola ai play off : Una stagione semplicemente perfetta quella che ha visto il CUS Unime impegnato nel campionato di Serie C Baseball. Con un 9 su 9 di score finale i gialloblu concludono la stagione regolare ...

BaSeball - Haarlem Week 2018 : l’Italia batte Cuba 7-3. Storica prima volta per gli azzurri : Al terzo incontro arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia alla Haarlem Week, che ha battuto Cuba per 7-3. Un successo dal valore prezioso, non tanto ai fini della competizione, ma perché si tratta di una Storica prima volta per gli azzurri, che mai prima d’ora erano riusciti a sconfiggere la selezione centroamericana. Una vittoria frutto di una grande giornata sul monte di lancio del partente Alessandro Maestri e del suo ...

BaSeball - Haarlem Week 2018 : l’Olanda passeggia sull’Italia. Seconda sconfitta per gli azzurri : Seconda sconfitta in due giorni per l’Italia alla Haarlem Week. Nulla da fare contro i padroni di casa dell’Olanda e contro Rob Cordemans in particolare, che ha dominato la partita sul monte di lancio infliggendo una severa lezione agli azzurri, sconfitti per 7-0. L’esperto lanciatore orange è rimasto in partita per 6 inning, in cui ha concesso solo 2 valide e 2 base ball, a fronte però di 9 strikeout, di fatto indirizzando da ...