Se una sentenza trasforma il padre in madre

Chievo - ecco la sentenza : il Tribunale federale dichiara improcedibilità per il caso plusvalenze : Il processo sportivo è da rifare. Il Tribunale nazionale della Federcalcio, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato "improcedibile" il deferimento nei confronti del Chievo Verona, restituendo ...

Fc Crotone calcio - la società attende con fiducia la sentenza del Tribunale federale della Figc : Il Football Club Crotone attende con fiducia la decisione che il Tribunale federale della Figc emetterà nelle prossime ore ribadendo

Incompatibilità D'Alfonso - attesa per le prossime ore la sentenza del tribunale dell'Aquila : L'Aquila - Il tribunale civile dell'Aquila, riunito in Camera di Consiglio collegiale, si pronuncerà nelle prossime ore sull'incompatibilità del governatore abruzzese e senatore del Pd, Luciano D'Alfonso, nell'ambito del giudizio abbreviato innescato dal ricorso delle opposizioni in Consiglio regionale del Movimento Cinque stelle. Nell'udienza di oggi i giudici hanno terminato l'istruttoria dopo aver ...

Parma - ecco la sentenza : sospiro di sollievo - la serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale, ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...

Chievo - caso plusvalenze : sale l'attesa per la sentenza del Tribunale Federale : Ancora poche ore prima del verdetto di primo grado emesso dal Tribunale Federale Nazionale nei confronti della societa' Chievo Verona, formazione implicata nello scandalo legato alle plusvalenze fittizie che vede, tra l'altro, coinvolta anche la societa' del Cesena, dichiarata fallita negli ultimi giorni. A costituirsi parte terza interessata è stato il Crotone [VIDEO], formazione retrocessa all'ultima giornata in cadetteria al termine ...

una brutta sentenza contro gli operai Fca : Ci parve che gli amministratori della giustizia avessero rimesso il mondo sul suo asse, perché la Corte d'appello, smentendo il Tribunale del lavoro, diede ragione a Mimmo Mignano e ai suoi quattro ...

Milan - una sentenza che cambia tutto : si riparte dall'Europa e dal mercato : Mentre l'ormai ex presidente e proprietario del Milan, Yonghong Li, finisce nel mirino della Procura di Milano per falso in bilancio, i rossoneri si riprendono quello che erano riusciti a conquistare sul campo e che l'Uefa gli aveva tolto. Naturalmente stiamo parlando dell'Europa League, a cui il Milan si era qualificato in virtù del sesto posto in campionato. Dell'iniziale squalifica della società meneghina, ne avevano goduto Atalanta e ...

Violamania : una sentenza vergognosa - così va il mondo : Era tutto scritto. Perché le barricate dell'UEFA suonavano come il campanello della beffa. Incredibile: una squadra con debiti da centinaia di milioni, che si permette di chiudere in cospicuo passivo ...

Milan - è arrivata la sentenza del Tas : ecco la decisione del tribunale svizzero sulla questione rossonera : Il Tas di Losanna ha preso la sua decisione sulla questione relativa al Milan, il club rossonero potrà prendere parte alla prossima Europa League La decisione del Tas di Losanna è arrivata, il tribunale Arbitrale dello Sport ha analizzato quanto riferito dalla delegazione del Milan arrivata ieri in Svizzera e ha accolto il ricorso del club rossonero, permettendo alla società di partecipare alla prossima Europa League. Il Tas ha annullato ...

Stupro di una donna ubriaca : cosa dice davvero la sentenza della Cassazione : La suprema corte si è espressa circa il caso di due uomini che nel 2009 hanno abusato di una donna che aveva bevuto troppo

La discussa sentenza della Cassazione sullo stupro di una donna ubriaca : Ha rinviato a un nuovo processo, per rivedere le pene al ribasso, due uomini che hanno stuprato in gruppo una ragazza The post La discussa sentenza della Cassazione sullo stupro di una donna ubriaca appeared first on Il Post.

Attività commerciali camuffate da circoli : in Toscana una sentenza ha detto basta : La legge è chiara, i circoli privati come gli Arci non devono avere finalità di lucro e rimanere sempre in pari con il bilancio vendendo a prezzo di costo. La realtà però è molte volte ben diversa ed una recente sentenza ha detto stop alla somministrazione di cibo e bevande nei locali riservati ai soci. Si tratta spesso di bar e ristoranti mascherati da associazioni senza scopo di lucro per pagare meno tasse, che vendono sì a prezzi inferiori, ...