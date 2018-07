Se la moglie telefona all’amante

vanityfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Caro Massimo, sono una donna di 37 anni, sposata da 11 e con due figli. Quando i bambini erano ancora molto piccoli ho scoperto che mio marito si era indebitato investendo in Borsa. I creditori bussavano alla porta ma con l’aiuto della sua famiglia lo abbiamo salvato. Per me qualcosa si è spezzato definitivamente. Un po’ alla volta si è delineato il profilo di un uomo debole, sempre in attesa di essere sospinto da venti altrui. Sono passati così cinque lunghi anni, in una specie di torpore sentimentale. Poi incontro lui, sposato con un figlio. Un collega che si è dichiarato subito, salvo poi tirarsi indietro. Un continuo allontanarsi per poi inseguirmi non appena temeva di avermi persa. Tanti baci di nascosto, tante lacrime sulle mie spalle. Un uomo dilaniato dall’amore che diceva di provare per me e dal rimorso per lapremurosa e con la quale «andava tutto bene, non mancava ...