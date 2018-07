SCUOLA Via l' alternanza scuola-lavoro | così i sindacati azzoppano i giovani

SCUOLA - al via il concorso per assumere 2.425 presidi : oltre 35mila i candidati : Il processo di selezione durerà oltre un anno ed è iniziato oggi con 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti.Continua a leggere

SCUOLA - al via concorso per presidi : 34mila candidati per 2400 posti : Scuola, al via concorso per presidi: 34mila candidati per 2400 posti L'obiettivo della selezione è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze (i dirigenti che si dividono tra più istituti). Critiche da parte dell’Associazione Nazionale presidi: esame troppo ...

Al via alla SCUOLA estiva di alta formazione di astronomia di Stilo - RC - : ... anche, quello di promuovere e diffondere gli studi e la conoscenza dell'astronomia, pertanto, le scuole estive rappresentano, anche una modalità di divulgare la scienza. Per questo sono previste ...

SCUOLA - Ape volontaria : al via le domande da settembre : Docenti e personale della Scuola che hanno presentato l’istanza e hanno ottenuto la certificazione del diritto, possono presentare domanda Ape volontaria per cessare il servizio a partire dal 1° settembre 2018. A comunicarlo è stato direttamente il Ministero dell’istruzione in una recente nota (nota Miur 32478 del 17 luglio 2018). Come si legge dalle parole del Miur: “coloro che abbiano ottenuto dall’INPS la certificazione del possesso dei ...

In Umbria al via corso per 'Maestre di moda' a SCUOLA dei mestieri di Solomeo : Tutti allievi hanno acquisito le competenze necessarie per collocarsi nel mondo del lavoro, in un settore, quello del tessile-abbigliamento che, non solo in Umbria, ma a livello nazionale ha bisogno ...

SCUOLA - via libera ai movimenti dei presidi nella Campania Ecco tutti gli spostamenti : Via libera dal direttore scolastico regionale Luisa Franzese ai movimenti dei presidi nella regione Campania. Restano ancora molti i presidi costretti al doppio incarico che verranno sollevati dal ...

SCUOLA - via struttura Palazzo Chigi per l’edilizia. Associazioni : “E’ stato punto di riferimento”. Ministero : “Resta priorità” : La rottamazione delle politiche del governo Renzi non si arresta: nei giorni scorsi Palazzo Chigi ha deciso di smantellare Italia Sicura, la struttura di missione che si occupava di dissesto idrogeologico (che ora passerà al Ministero dell’Ambiente) e anche di riqualificazione dell’edilizia scolastica. Una struttura voluta proprio dall’allora presidente del Consiglio nel 2014 per monitorare i finanziamenti alle scuole e sostenere gli enti ...

SCUOLA-lavoro - al via sinergia tra Anpal e Manageritalia : Roma, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Si parte: da oggi al 12 luglio – a Milano, Napoli e Roma – i tutor per l’alternanza Scuola-lavoro di Anpal saranno formati sul modello ‘food4minds’, l’iniziativa di Manageritalia volta a migliorare la sinergia tra scuole e aziende. Diventa così operativa l’intesa – firmato lo scorso 16 gennaio tra Anpal Servizi e la federazione dei manager del ...

Fondazione Golinelli : al via la SCUOLA estiva per imprenditori della cultura : ... discipline sociologiche, economiche e tecnologiche, sotto la supervisione scientifica di Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all'Università di Pisa ed esperto di economia della ...

Ladri affamati nella SCUOLA di Via Firenze - "rubano" Coca cola e patatine : La Spezia - Coca cola, patatine e snack. E' il bottino della "razzia" notturna avvenuta questa notte nella scuola di Via Firenze. Un brutto risveglio per il personale e per gli insegnanti che all'...

SCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof - i sindacati mettono in riga Bussetti : Via la chiamata diretta: ieri la firma dell'accordo Miur-sindacati. La bontà della nuova amministrazione Bussetti si vedrà proprio nel resistere alle pressioni sindacali. ROBERTO PELLEGATTA(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta, ecco chi decide i "requisiti" dei docenti, di M. FerrarioSCUOLA/ La vera "chiamata diretta"? Dovrebbe funzionare così, di G. Santoli