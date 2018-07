Scompare nel nulla per giorni | Lucy | 13 anni | trovata senza vita in una campagna

Si tuffa con gli amici nel fiume e Scompare : ricerche senza sosta : Un ragazzino scomparso nel fiume Po a Bergantino, in provincia di Rovigo. Il minore si trovava insieme a tre amici e stavano giocando nella golena del fiume quando ad un tratto alcuni passanti hanno visto due dei quattro ragazzi in...

Base jumper di 25 anni si lancia e Scompare : trovato morto nella notte : TRENTO - Un giovane Base jumper di 25 anni è morto precipitando dal monte Brento in Trentino , luogo di decine di altri incidenti negli ultimi anni. È avvenuto ieri sera verso le 20.30, ma del suo ...

Gioca nel Po - minore Scompare in acqua : ANSA, - ROVIGO, 26 LUG - Un ragazzino è dato per disperso sul fiume Po a Bergantino , Rovigo, . Il minore era in compagnia di altri tre amici e assieme Giocavano nella golena del fiume. ad un tratto ...

“Mamma vado a fare un giro”. Poi Scompare nel nulla e la paura cresce di ora in ora : Ha saluto la madre. Il sorriso di sempre e nessun’ombra sul viso. Indossava un paio di scarpe da corsa, dei pantaloncini e un reggiseno sportivo nero. Era uscita per coltivare la sua grande passione, la corsa, e liberare i pensieri. Succedeva mercoledì pomeriggio ma da quella corsa non è mai più tornata. La polizia sta cercando Mollie Tibbetts, studentessa universitaria di Brooklyn – Iowa – di 20 anni, a tappeto battuto da quasi una settimana: ...

“Mamma vado a fare un giro”. Poi Scompare nel nulla e la paura cresce di ora in ora : Ha saluto la madre. Il sorriso di sempre e nessun’ombra sul viso. Indossava un paio di scarpe da corsa, dei pantaloncini e un reggiseno sportivo nero. Era uscita per coltivare la sua grande passione, la corsa, e liberare i pensieri. Succedeva mercoledì pomeriggio ma da quella corsa non è mai più tornata. La polizia sta cercando Mollie Tibbetts, studentessa universitaria di Brooklyn – Iowa – di 20 anni, a tappeto battuto da quasi una settimana: ...

Fontanella storica Scompare dopo il restauro del palazzo in centro a Roma - i residenti : 'E' stata rubata' : Una Fontanella a muro è 'scomparsa' dalla facciata di un palazzo a via della Tribuna di San Carlo, nel rione Campo Marzio, in centro storico. A denunciare la vicenda è Giovanni Piccirillo, un ...

Dodicenne Scompare durante gita nel Bresciano : ricerche senza sosta - : Vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino, Protezione civile e volontari sono a lavoro per trovare la ragazzina affetta da autismo, di cui si sono perse le tracce a Serle, mentre partecipava a u'...

Saluggia : esce dal ristorante e Scompare nel nulla : www.puntosanremo.it, . esce dal ristorante , dov'è a cena con gli amici e i colleghi, e sparisce nel nulla . Si tratta di un uomo di 52 anni, residente a Tonengo di Mazzè, tecnico della Crm di ...

Scompare nel nulla - i carabinieri cercano un commercialista : Manlio Vaiana ha lasciato il telefono a casa e se n'è andato. 'Mi ha detto: mamma, esco. Non lo vedo da giovedì sera'

'È sparita nel nulla'. La figlia Scompare senza lasciare tracce : Da qui, la convinzione che la lotta contro la violenza di genere debba essere una politica "trasversale, multidisciplinare e determinata". , Continua a leggere dopo la foto, Non è ancora chiaro il ...

“È sparita nel nulla”. La figlia Scompare senza lasciare tracce : Una scomparsa che aveva fin da subito fatto temere che potesse essere successo qualcosa di terribile, scatenando le ricerche da parte delle forze dell’ordine. E che purtroppo ha confermato i tanti, orribili sospetti delle prime ore, con il corpo di una ragazza che è stato ritrovato e identificato proprio con quella giovane della quale si erano perse da poco le tracce. A perdere la vita a 28 anni la tedesca Sophie Loesche, un nome ...

Bambino Scompare nel lago mentre faceva il bagno - trovato morto : E' stato trovato morto il bimbo di 12 anni scomparso nel lago di Roffia a San Miniato , Pisa, . La vittima è Li Qi Jun, cinese, e abitava a Stabbia, una frazione del comune di Cerreto Guidi , Firenze, ...

Bambino Scompare nel lago mentre faceva il bagno - ricerche dei vigili del fuoco : ricerche nel lago di Roffia a San Miniato , Pisa, di un dodicenne anni di origine cinese. Al momento della scomparsa il Bambino stava facendo il bagno con alcuni coetanei. Sul posto insieme ai vigili ...

Donna Scompare nel nulla : ritrovata morta dentro un pitone : Il mistero di una Donna scomparsa si è concluso nel peggiore dei modi: con il ritrovamento del cadavere all'interno di un pitone. La tremenda notizia arriva dall'Indonesia, dove da giovedì 14 giugno non si...