Schick | Sono tornato più cattivo

Roma - Schick 'Più cattivo e fisico a posto - sono pronto per una grande stagione' : SAN DIEGO - Patrik Schick è pronto a voltare pagina. In molti pensano che il ceco, arrivato l'estate scorsa dalla Sampdoria ma reduce da una stagione deludente anche a causa dei molti contrattempi ...

Roma - la carica di Schick : 'Ora sono più cattivo - sto bene mentalmente' : Nuova Roma, nuovo Patrik Schick. L'attaccante giallorosso, dopo una prima stagione difficile soprattutto a causa degli infortuni, ha voltato pagina e si sta rendendo protagonista di un ottimo ...

Roma - svolta Schick : "Ora sto bene e sono più cattivo. Voglio segnare sempre" : Patrik Schick, 22 anni, attaccante della Roma. Getty Images In fondo, basta poco nella vita perché cambi tutto. Le sensazioni a pelle, d'altronde, sono quelle che contano. Lo sa bene Patrik Schick che,...

Schick si prende la Roma : 'Cattivo e in forma : sono pronto' : SAN DIEGO, USA, - sono tanti i volti nuovi nella Roma di Di Francesco , ma il rinforzo più importante finora è sembrato quello di un calciatore che era già... in casa. Si parla di Patrik Schick , ...

Patrik Schick alla riscossa : “sono tornato - più forte e cattivo!” : Patrik Schick è pronto a prendersi la Roma dopo un’annata ricca di problemi fisici dopo il suo arrivo dalla Sampdoria nella scorsa estate “Dopo un anno difficile, penso che adesso sono tornato più cattivo e sto mentalmente bene. Questa è la differenza rispetto lo scorso anno”. Lo ha detto l’attaccante della Roma Patrik Schick ai microfoni della tv del club giallorosso. “Sono contento che non ho fastidi e non ...

Roma - Di Francesco : 'Sono positivo sul rinnovo di Florenzi'. Schick : 'Voglio dimostrare le mie qualità' : Prima uscita stagionale per la Roma 2018/19, la Roma 2.0 di Eusebio Di Francesco. I giallorossi hanno battuto il Latina 9-0, tra di loro si è distinto Schick autore di una tripletta. Al termine del ...

Roma - Schick : “prossimo anno dimostrerò chi sono” : “Spero che il prossimo con la Roma sarà un anno migliore. Ho preso confidenza con l’ambiente, adesso devo solo dimostrare quello che so fare”. Così Patrik Schick in vista della seconda stagione con la maglia giallorossa. L’attaccante dal ritiro della nazionale ceca ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Lidovky’ in cui ha tenuto “a sottolineare che il secondo anno farò vedere chi sono ...

Roma - la promessa Schick 'Ora farò vedere chi sono' : Roma - 'Il prossimo anno farò vedere chi sono davvero, il mio futuro non è in discussione, aiuterò la Roma a fare grandi cose'. Patrik Schick torna a parlare del futuro, e lo fa con le idee più chiare ...

Roma - Schick : “prossimo anno dimostrerò chi sono” : “Spero che il prossimo con la Roma sarà un anno migliore. Ho preso confidenza con l’ambiente, adesso devo solo dimostrare quello che so fare”. Così Patrik Schick in vista della seconda stagione con la maglia giallorossa. L’attaccante dal ritiro della nazionale ceca ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Lidovky’ in cui ha tenuto “a sottolineare che il secondo anno farò vedere chi sono ...

Schick scalpita : 'La prossima stagione dimostrerò chi sono' : ... Patrik ha preso confidenza con ambiente e tifosi, un motivo in più per tornare ad essere determinante: 'Roma è una città in cui le pressioni e l'affetto dei tifosi non ha eguali al mondo. Cosa mi ha ...