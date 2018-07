Schick | “sono tornato più cattivo e fisicamente sto bene”

calcioweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) “Dopo un anno difficile, penso che adesso sonopiùe sto mentalmente bene. Questa è la differenza rispetto lo scorso anno”. Lo ha detto l’attaccante della Roma Patrikai microfoni della tv del club giallorosso. “Sono contento che non ho fastidi e non mi fa male niente. Sono felice di poter giocare senza problemi -ha aggiunto il 22enne attaccante ceco dal ritiro di San Diego-. In più ora ho capito bene quello che chiede il mister in campo e non c’è alcun problema”. (AdnKronos)L'articolo: “sonopiùsto bene” CalcioWeb.