Scherma | il Mondiale azzurro arma per arma Fioretto vuol dire medaglia

(Di sabato 28 luglio 2018) I Mondiali 2018 dia Wuxi sono volti al termine ed è il momento di tracciare un bilancio della spedizione azzurraperAncora una volta si conferma l’di punta dellaazzurra. Cinque medaglie delle otto conquistate arrivano dale di queste tre sono d’oro. Alessio Foconi è il grande protagonista della manifestazione iridata con una meravigliosa doppietta tra individuale e gara a squadre. Per il ternano è una prima volta sul gradino più alto del podio iridato e lo stesso vale per Alice Volpi, che finalmente riesce a centrare il suo primo oro dopo una serie di piazzamenti importanti tra Mondiali ed Europei negli ultimi anni. Un’individuale femminile che ha visto due azzurre sul podio, con Arianna Errigo terza dopo una semifinale da cancellare in fretta con la francese Thibus; mentre il Dream Team si ferma all’argento ...