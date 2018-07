Scaletta Amiche in Arena su Canale5 con Alessandra Amoroso | Emma | Elisa e le altre ospiti

Amiche In Arena stasera in tv 28 luglio : Scaletta e dove vedere il concerto : stasera in tv, sabato 28 luglio 2018, Canale 5 ripropone il concerto-evento Amiche In Arena di Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e le loro colleghe artiste. Si tratta di una manifestazione musicale che ha unito le celebrazioni per i 40 anni di carriera della Bertè al forte messaggio contro il femminicidio. SCOPRI COSA C’È IN TV Amiche In Arena: il concerto stasera in tv 28 luglio Amiche In Arena ha infatti visto riunirsi il ...