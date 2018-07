Scade budget risorse naturali 2018 : 18.21 Conto alla rovescia per l'Earth Overshoot Day, la data in cui la richiesta annuale della popolazione terrestre sulla natura supera quella che gli ecosistemi terrestri possono rigenerare in quell'anno. Mercoledì 1° agosto l'umanità avrò utilizzato il budget delle risorse naturali per l'intero anno. Mai così presto da quando il mondo è andato per la prima volta in "overshoot" nei primi anni'70,l'allarme lanciato dal Global Footprint ...