Saviano è ufficialmente indagato per il reato di diffamazione | la Procura | ' Atto

(Di sabato 28 luglio 2018) Robertoè da oggiper ildidopo la denuncia presentata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Non indietreggio, mai avuto paura esordisce lo scrittore mentre ladi Roma parla didovuto. Salvini dal canto suo insiste: Non ritiro la denuncia, è il minimo. Ricordiamo che il tutto è partito lo scorso 19 luglio, quando il ministro dell'Interno ha presentato formale denuncia su carta intestata del Viminale nei confronti dello scrittore per essere stato definito da quest'ultimo ministro della malavita.perL'autore di Gomorra èperanche per aver affermato che Matteo Salvini si eccita nel vedere morire bambini innocenti in mezzo al mare: lasi sta muovendo velocemente e i guai per lo scrittore potrebbero essere molto seri. Negli ultimi giorniha ...