Sanità | primo caso di West Nile in una donna del Veneto

Sanità - primo test diagnostica Anemia mediterrana feto su sangue madre : diagnosticata, per la prima volta al mondo sul sangue di una madre, la presenza di una Anemia mediterranea nel feto portato in grembo. Una novità assoluta tutta italiana, che apre nuove frontiere nella diagnosi prenatale non invasiva: ...

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco massimo è stato registrato a luglio e ad agosto con elevatissime percentuali di pazienti di lingua straniera. Il nuovo punto di primo ...

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco mass

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - “Ogni cambiamento, è naturale, porta qualche mal di pancia, come quando la programmazione regionale portò questo territorio nell’area di competenza dell’Ulss 4 Veneto Orientale. L’impegno era che Cavallino Treporti avrebbe avuto servizi e strutture sanitarie ancor più e