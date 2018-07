Samsung Galaxy Tab A2 XL | ecco la presunta scheda tecnica

Samsung Galaxy Note 9 - il lancio sarà una formalità : eccolo insieme alle cover ufficiali : Una ventata di immagini firmate Roland Quandt, che non è l'ultimo leaker arrivato, travolge il Samsung Galaxy Note 9 sempre più vicino al lancio L'articolo Samsung Galaxy Note 9, il lancio sarà una formalità: eccolo insieme alle cover ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Il prossimo tablet entry level di Samsung si chiamerà Galaxy Tab A2 XL? Ecco le sue possibili specifiche : Con Galaxy Note 9 ormai imminente a catalizzare tutta l'attenzione degli appassionati del mondo Samsung e Galaxy Tab S4 , Galaxy Watch e lo smart speaker con Bixby a spartirsi le briciole residue, non c'è proprio spazio in questo momento per i rumor su altri dispositivi del gigante coreano.

Fortnite per Android esclusiva del Samsung Galaxy Note 9? : Samsung avrebbe stretto accordi con Epic Games per offrire per 30 giorni in esclusiva sul Samsung Galaxy Note 9 il gioco del momento Fortnite Fortnite per Android esclusiva del Samsung Galaxy Note 9? Fortnite, il gioco di successo del momento, è pronto a sbarcare su Android con una nuova versione, e potrebbe farlo dal prossimo Agosto

Su Samsung Galaxy Note 9 ci sarà Fortnite in esclusiva : Fin dalla nascita nell lontano 2011 gli smartphone Galaxy della serie Note sono sempre stati considerati prodotti dedicati alla produttività: lo schermo extra large, la potenza a disposizione e il pennino per gli appunti sembravano fatti apposta per un utilizzo professionale del telefono. Con il lancio del prossimo dispositivo della dinastia però le cose potrebbero cambiare: Galaxy Note 9 potrebbe infatti arrivare sul mercato con un gioco ...

Smartphone Huawei pieghevole prima del Samsung Galaxy X? Tutto possibile : Vedremo ben presto uno Smartphone Huawei pieghevole, ancor prima della stessa rivoluzione prevista dal concorrente Samsung con la linea Galaxy X o con un device con un'altra etichetta? Secondo l'autorevole fonte GizChina, sarebbe in corso una brusca accelerazione in tal senso e l'azienda cinese sarebbe pronta pure a fare scacco matto alla concorrenza. Per chi si fosse perso le mossa di Samsung, è bene sottolineare con la serie Galaxy X si ...

Samsung mostrerà un dispositivo Galaxy in anteprima l'1 agosto : Samsung ha annunciato sul sito ufficiale olandese una video anteprima di un nuovo prodotto della famiglia Galaxy: cosa sarà mostrato mercoledì 1 agosto alle ore 17:00? Galaxy Note 9, Galaxy Tab S4, Galaxy Watch oppure uno smart speaker con Bixby?

Samsung Galaxy Tab S4 appare in un presunto video hands-on : Samsung Galaxy Tab S4 appare in un presunto video hands-on dove viene messo a fuoco il suo design e le sue colorazioni bianca e nera.

Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe supportare Samsung DeX senza accessori : Samsung DeX senza ulteriori accessori potrebbe essere una delle novità principali del nuovo Samsung Galaxy Note 9 secondo le ultime voci trapelate. L'esperienza desktop del nuovo flagship della casa sudcoreana dovrebbe essere supportata perciò direttamente dal software e fruibile con l'ausilio di un semplice adattatore da USB Type-C a HDMI.

Fortnite su Android per Samsung Galaxy Note 9 in esclusiva dal 24 agosto : la data di uscita per tutti gli altri : Che gran colpo Fornite su Android in prima battuta su Samsung Galaxy Note 9 e nessun altro device. Un'esclusiva inaspettata quella del phablet del produttore sudcoreano pronto alla presentazione il prossimo 9 agosto e una mossa commerciale davvero sensata visto l'hype intorno al gioco mobile nella sua versione per il sistema operativo di Google. Quali i tempi dunque per il rilascio clamoroso? Il lancio del Samsung Galaxy Note 9 commerciale ...

Fortnite per Android potrebbe essere un’esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9 : potrebbe avere un senso il ritardo nella pubblicazione di Fortnite per Android, che a quanto pare sarà un'esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Fortnite per Android potrebbe essere un’esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Solo lettore ultrasonico per Samsung Galaxy S10 - che abbandonerà lo scanner dell'iride : Secondo la pubblicazione sud coreana DigiTimes, Samsung Galaxy S10 abbandonerà completamente lo scanner dell'iride per adottare un lettore ultrasonico di impronte nel display.

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe farvi dire addio all'ansia da batteria scarica : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è sempre più vicino e l'azienda coreana ci tiene a tenere alto l'interesse verso il suo prossimo

Mai a terra la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : la prova in video : La batteria del Samsung Galaxy Note 9 consentirà al device di non spegnersi mai prima del tempo e magari pure con poco preavviso. La promessa proviene dallo stesso produttore che, pubblicando l'ultimo teaser pre-lancio del phablet, non lascia spazio a dubbi. Vedere per credere. Nella clip a fine articolo c'è la certezza che sul Samsung Galaxy Note 9 si sia lavorato molto sull'aspetto dell'autonomia. Il filmato "scimmiotta" altri dispositivi ...