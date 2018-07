Sampdoria | arrivo a sorpresa annunciato in mattinata | il comunicato

Romei ed il mercato della Sampdoria : un arrivo imminente ed uno “quasi” : Sampdoria, Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero, ha analizzato calendario e calciomercato del club doriano Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero, ha parlato del calendario della Sampdoria, ma anche di alcune mosse di mercato doriane. Ai microfoni dei cronisti, Romei ha analizzato l’inizio di stagione della Samp: “E’ una partenza impegnativa, ma bisogna affrontarle tutte e proveremo ad essere pronti ...

Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha annunciato l'acquisto del brasiliano Rafael. Il portiere 28enne, svincolatosi dal Napoli a inizio luglio, si trasferisce al club blucerchiato a titolo definitivo.

Sampdoria - ecco M’Bia ma non solo : in arrivo un altro difensore : Sampdoria pronta a rafforzarsi ulteriormente con due possibili nuovi innesti per la rosa di mister Giampaolo: tutte le mosse di Sabatini La Sampdoria è davvero vicinissima a M’Bia. Il centrocampista, utilizzabile anche da difensore centrale, si appresta a firmare un nuovo contratto con il club doriano. Nato in Camerun, ma con passaporto francese, l’ex Siviglia si trova al momento senza contratto, sarebbe dunque un colpo a ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per l’arrivo di Jankto : domani programmate le visite mediche : Nella giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche a Genova, dopodiché firmerà il nuovo contratto con la Sampdoria E’ fatta per il passaggio di Jakub Jankto dall’Udinese alla Sampdoria, il giocatore ceco è in viaggio in queste ore verso Genova insieme al suo agente Riso, dove domani sosterrà le visite mediche con il club blucerchiato. Tutto fatto tra le parti, con il calciatore classe ’96 che si trasferirà ...

Sampdoria - Sabatini prepara un “pacchetto” per Giampaolo : triplo colpo in arrivo! : Sampdoria in procinto di chiudere tre affari molto importanti per il mercato doriano, Sabatini è pronto a colpire Sampdoria scatenata in questa fase di calciomercato. Dopo l’arrivo di Sabatini nella dirigenza, sono in arrivo i primi colpi della sua “era”. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un triplo colpo per i blucerchiati, partendo dal portiere Jandrei Chitolina Carniel, estremo difensore 25enne della Chapecoense. Ma ...

Sampdoria scatenata - in arrivo un 'regalo' del presidente Ferrero : Massimo Ferrero ha in serbo un grande colpo per la sua Sampdoria, in arrivo un acquisto di spessore per Giampaolo Sampdoria , Jankto è ad un passo. Secondo quanto rivelato da Skysport, il club doriano ...

Calciomercato Sampdoria : in arrivo il brasiliano Jandrei : Il portiere brasiliano Jandrei è vicinissimo alla Sampdoria, operazione praticamente definita: nella giornata di domani saranno limati gli ultimi dettagli con il Chapecoense. E poi, il 24enne arriverà in Italia, probabilmente a metà della prossima settimana, in tempo per unirsi ai nuovi compagni di squadra che si raduneranno il 5 luglio. L’accordo era stato impostato su una cifra di tre milioni che la Samp verserà al club brasiliano più ...

Sampdoria - prenotate visite mediche in giornata : ecco chi è il nuovo acquisto in arrivo : Sampdoria pronta ad ufficializzare un nuovo acquisto per la rosa di Giampaolo, si tratta di un centrocampista di belle speranze La Sampdoria ha in serbo un nuovo acquisto, come dimostrato dalle visite mediche fissate per oggi per Daouda Peeters, centrocampista classe ’99 in arrivo dal Club Brugge. Si tratta di un giovane di prospettiva, ma che già entrerà a far parte della prima squadra di mister Giampaolo. Su Peeters c’era ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini prepara il primo colpo : in arrivo il portiere brasiliano Jandrei : Il nuovo dirigente doriano ha individuato il primo colpo della sua gestione, si tratta del portiere brasiliano Jandrei Arrivato da pochi giorni alla Sampdoria, Walter Sabatini si è già messo al lavoro per rinforzare la rosa di Giampaolo. Il dirigente doriano ha individuato il primo colpo da piazzare in questo mercato, si tratta del portiere brasiliano Jandrei, giocatore classe 1993 di proprietà della Chapecoense. Nei prossimi giorni ...

Sampdoria - super mossa : in arrivo Sabatini [I DETTAGLI] : Importante mossa della Sampdoria nelle ultime, non solo il calciomercato nelle intenzione della dirigenza blucerchiata. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ molto vicino l’arrivo di Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. La firma è prevista nella giornata di oggi, l’ex Roma lavorerà al fianco Romei e Osti per costruire una grande squadra. Molto soddisfatto anche anche l’allenatore ...

Sampdoria - in arrivo il colpo in difesa per una coppia di centrali “esilarante” : Sampdoria alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, la difesa è una delle priorità data la partenza di Matias Silvestre La Sampdoria sta lavorando ad un acquisto in difesa. Il centrale Matias Silvestre si appresta a salutare il club, dunque Osti e Pradè si sono messi sulle tracce di un sostituto per la retroguardia di mister Giampaolo. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport, la Sampdoria sta provando a comporre una coppia di ...

Sampdoria scatenata : dopo Colley - in arrivo il secondo colpo e la rivoluzione tra i pali : Sampdoria alle prese con diverse trattative di calciomercato molto interessanti, a mister Giampaolo sono state date determinate garanzie La Sampdoria è partita con le marce alte in questa sessione di calciomercato estiva. Il club del patron Ferrero, ha chiuso il primo colpo, il difensore Colley che arriverà dal Genk come annunciato già nella giornata di ieri. Ma non è tutto, il Doria potrebbe a breve ufficializzare anche un altro arrivo, vale a ...