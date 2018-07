Salvini : “L’allarme razzismo è un’invenzione della sinistra” : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini non c'è alcun allarme razzismo in Italia: "L’allarme razzismo è una invenzione della sinistra", afferma il titolare del Viminale facendo riferimento alle accuse giunte da sinistra dopo l'aggressione ai danni di un 19enne senegalese a Partinico all'urlo di "Vattene via, sporco negro".Continua a leggere

Salvini : "Ma quale allarme razzismo - è un'invenzione della sinistra" : Persa la battaglia dell'accoglienza a oltranza per chiunque sbarchi sulle nostre coste, il piano del Pd e più in generale della sinistra è legare questi fatti di cronaca al dibattito sulla riforma ...

Matteo Salvini : 'Allarme razzismo? Bufala di sinistra - ma la pazienza è finita' : La risposta di Salvini arriva al termine di una giornata dove altri casi di cronaca sono stati cavalcati da Pd , Repubblica e compagnia cantante per lanciare il presunto allarme-razzismo, il cui ...

Partinico - "sporco negro" senegalese picchiato e insultato/ Ultime notizie - Salvini : "Allarme razzismo non c'è" : Partinico, cameriere senegalese insultato e picchiato in piazza. “Vattene via, sporco negro”, gli hanno detto mentre lo aggredivano. E Dieng Khalifa non ha reagito. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Salvini : "Allarme razzismo? Un'invenzione della sinistra" : "L'allarme 'razzismo' è Un'invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità ...

Salvini : allarme razzismo è invenzione della sinistra : 'L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle ...

Salvini : l'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra : "L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ai casi di aggressioni nei confronti di immigrati registrati nelle ultime settimane. Salvini ...

Salvini - allarme razzismo un'invenzione della sinistra : "L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre citta'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ai casi di aggressioni di immigrati registrati nelle ultime settimane.

Andrea Camilleri - papà di Montalbano - lancia l'allarme : "Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Mussolini" : "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittore Andrea Camilleri in un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se ...

MIGRANTI - ALLARME OIM "IN LIBIA 10MILA IN CONDIZIONI ESTREME"/ Ma Salvini ringrazia la Guardia Costiera libica : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia Costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la LIBIA attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Ancora Vaccini : Salvini contrario e l’allarme della SIPPS : Torniamo a parlare di Vaccini dopo gli ultimi mesi tra nova e medici favorevoli, tra numeri e calo delle malattie. Si torna di nuovo a parlare dei Vaccini dopo che Matteo Salvini – leader della Lega e ministro dell’Interno – ha dichiarato durante una intervista che i 10 Vaccini obbligatori previsti un anno fa dal Decreto Lorenzin sono eccessivi e forse pericolosi. Prima di farvi leggere cosa pensa la SIPPS di questa marcia indietro, vediamo nel ...

Dopo la pace - mercati di nuovo in allarme : Salvini torna sulla Fornero - lo spread su a 237 : Secondo diversi analisti e trader, alla base delle turbolenze sui mercati finanziari registrate di recente, ci sarebbero le dichiarazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini sulla riforma Fornero e la nomina dei parlamentari euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alle commissioni Bilancio della Camerea e Finanze del Senato. Mentre il discorso del ministro dell'economia Giovanni Tria aveva gettato acqua sul fuoco, [VIDEO]riuscendo a ...

Il fisco secondo Salvini e l'allarme di Draghi. Di cosa parlare a cena : Le battute fioccano e non hanno certo bisogno del sostegno di questa newsletter, nelle cene da ristorante romano, quelle in cui si avverte come un distacco dall'ortodossia fiscale, ovviamente si scherza e si spera sulle uscite Salviniane, oggi riassumibili nell'obiettivo di annullare (non sempliceme

L'allarme di Soros : 'Forte minaccia dalla stretta relazione Salvini-Putin' : Lo ha detto il finanziere George Soros ospite del Festival dell'Economia di Trento, sottolineando anche che 'dare uno stimolo fiscale negli Usa in un periodo di quasi piena occupazione apre al ...