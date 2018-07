Salvini su Facebook | Evviva la Romagna | altro che Maiorca | baci ai rosiconi

"Affermazioni al di fuori dal diritto di critica e cronaca" : Salvini querela Saviano per un post su Facebook : ...sulla stampa nazionale e straniera e si sottolinea come le dichiarazioni siano "al di fuori di qualsivoglia esercizio lecito del diritto di critica - non potendosi certo parlare di diritto di cronaca ...

Post Facebook - Salvini querela Saviano : 19.02 "Affermazioni lesive dell'onore e della reputazione del sottoscritto e del ministero dell'Interno". E' quanto si legge nella querela a mezzo stampa presentata dal ministro dell' Interno Salvini nei confronti dello scrittore Roberto Saviano. Il testo è scritto su carta intesta del Viminale. Salvini ha formalizzato la querela contro l'autore di Gomorra, ritenendo che alcuni Post scritti da Saviano su Facebook siano "affermazioni al di ...

A processo l'antagonista che minacciò Salvini su Facebook : ''Sparati in bocca'' : Iniziato oggi il procedimento contro Valerio Ferrandi, antagonista milanese e leader dell'area anarchica che aveva scritto queste pesanti parole replicando a un post del leader della Lega il 25 aprile 2016 Il ministro, che chiede 20mila euro di danni, sarà sentito in aula il 30...

Migranti - Salvini su Facebook : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Salvini su Facebook nel giorno delle magliette rosse : 'Peccato - in casa non ne ho' : Oggi, sabato 7 luglio 2018, ci sono due argomenti che corrono sul web in Italia. La prima riguarda la decisione, accolta da migliaia di persone, di indossare una maglietta rossa in segno di solidarietà verso i migranti. L'altra è il post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che scrive: 'Che peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta rossa da esibire oggi'. L'appello di don ...

Di Bartolomei - post del figlio con pistola del suicidio/ Appello su Facebook - botta e risposta con Salvini : Di Bartolomei, post del figlio con la pistola del suicidio: l'Appello su Facebook per il no alle armi. Agostino, ex calciatore della Roma, si suicidò nel 1994(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:56:00 GMT)

