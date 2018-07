Salvini | primo selfie social in spiaggia | ' Altro che Maiorca | viva la Romagna'

"Viva l'Italia - altro che la Spagna". Il primo tuffo di Salvini in mare - e quei "baci ai rosiconi" - : 'primo bagno dell'anno' . Sotto il sole italiano Matteo Salvini posta su Twitter una foto della sua mattinata in spiaggia prima di concedersi un tuffo in mare. 'Evviva la Romagna, altro che Maiorca' , ...

Salvini : mio sogno diventare primo cittadino Milano - non Roma : Roma – “A Roma? Io sono di Milano cosa c’entro con il sindaco di Roma. Sarebbe irrispettoso nei confronti dei Romani perche’ dovrebbero votare un milanese. Mi piacerebbe a fine carriera fare il sindaco della mia citta’ quindi”. Lo dice il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il Senato, a chi gli chiede se si candiderebbe mai a sindaco nella capitale visto che tante volte si ...

Migranti - Open Arms : “La donna ferita in Spagna. In Italia diversi fattori critici : il primo sono le parole di Matteo Salvini” : Open Arms trasporterà in Spagna la donna ferita nel naufragio al largo delle coste libiche, e i due cadaveri recuperati accanto a lei. Perché, spiega la Ong catalana, “approdare in un porto Italiano presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione“. La scelta arriva dopo che l’Italia aveva assegnato il porto di Catania come ...

Padre del think tank Salviniano Ecco Sofo - il compagno di Marion Il primo incontro a Firenze nel 2016 : La storia d'amore tra Vincenzo Sofo e Marion Le Pen, nipote della leader del Front Natonal francese e probabile futuro candidato della destra alle Presidenziali francesi, ha un fortissimo legame con la politica. E proprio... Segui su affaritaliani.it

Salvini a Silvi Marina - per il primo sindaco leghista d'Abruzzo : Silvi Marina, Teramo,,, askanews, - "Offriamo un'idea di Silvi, di Abruzzo e d'Italia ai cittadini che apprezzano. Fondata sul diritto al lavoro, alla pensione, alla salute, alla sicurezza, e quindi ...

Migranti - Salvini : “Lavoro dal primo giorno alle espulsioni e presenterò un decreto sicurezza per i profughi vacazieri” : Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, “criteri più stringenti” sulla protezione umanitaria ed “entro l’anno saranno attivati i nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L’obiettivo finale è averne almeno uno per regione”: il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, illustra come intende affrontare la questione ...

“Dimissioni”. Il primo vero attacco a Salvini. “È un incapace”. Da chi arriva la richiesta : Continuano le polemiche in tema di immigrazione, con le accuse nei confronti del nuovo governo e in particolar modo del ministro dell’Interno Matteo Salvini che si sono concentrate soprattutto sulla gestione della nave Diciotti, con a bordo 67 persone. Una vicenda che ha scatenato soprattutto gli esponenti del Partito Democratico che si sono scagliati a più riprese contro il leader leghista, tra i profili più in vista ...

Napoli - al Cam di Casoria il primo museo DeSalvinizzato : “L’arte è sinonimo di apertura” : Un museo di arte contemporanea completamente "DeSalvinizzato". È questo il neologismo con cui il direttore del Cam di Casoria, in provincia di Napoli, si esprime per definire la vocazione ad accogliere nella propria struttura "ogni forma d'arte, da ogni parte del mondo, perché l'arte stessa è sinonimo di apertura". Dal 13 luglio parte il festival "Survival", festiva giunto alla sua terza edizione.Continua a leggere

Salvini guadagna il 10 - 4 % dal voto Ma il M5S è ancora il primo partito : Matteo Salvini traina inesorabilmente la Lega, il M5s cala, Forza Italia continua il declino e a Sinistra c'è affanno. Secondo Quorum/YouTrend per Segui su affaritaliani.it

Consenso dei ministri : Salvini primo Di Maio crolla : Lega batte M5S 3-0. I ministri della Carroccio riscuotono maggiore Consenso popolare rispetto ai colleghi pentastellati e si insediano ai primi tre posti di un monitoraggio sulla fiducia realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company. A guidare la classifica è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini con un indice di fiducia molto alto, 52. ...

“Da ora chi tace è complice” - il primo manifesto anti-Salvini è firmato dalla cultura pop : «Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice», avvisa la copertina dell’edizione italiana di «Rolling Stone», da oggi in edicola. E nell’editoriale, non firmato ma attribuibile al direttore editoriale Massimo Coppola, si scrive: «Ci troviamo costretti a battaglie di retroguardia, su temi che consideravamo ormai patrimonio condiviso e...

