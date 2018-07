Salvini non è persona gradita | la nota isola del Mediterraneo contro il

Maiorca dichiara Salvini "persona non grata". Lui : "Chi se ne frega" - : L'isola delle Baleari ha votato una mozione all'unanimità a causa delle politiche migratorie promosse dal ministro dell'Interno. Il leader della Lega replica su Twitter: "Farò le mie vacanze in Italia"...

Di Maio : "La Tav non serve". Salvini vuole andare avanti : La tirannia dell'elettorato pesa sul governo gialloverde e nel caso della Tav tira il M5S da un lato e la Lega da quello opposto. Se Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte vogliono bloccare la ...

Salvini : 'Far west? Sì - ma contro la divisa'. E sulla Rai promette : 'Spazio a giornalisti non di sinistra' : ' Il far west? Oggi anche ai danni delle forze dell'ordine'. Matteo Salvini replica, pur non nominandolo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo intervento dal palco ...

NINA ZILLI INSULTA Salvini IN CONCERTO "VAFFANC*LO!"/ Video - la cantante : "Mi scuso ma non cambio idea" : NINA ZILLI INSULTA SALVINI a Comacchio. Video ultime notizie, il ministro dell'interno replica: “Mi offende con i soldi pubblici". La cantante ha rivolto impricazioni contro il leghista(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Valle d’Aosta - no all’arrivo di 25 siriani : “Strutture non idonee”. Stop di Salvini su richiesta della Governatrice leghista : La Valle d’Aosta respinge 25 siriani. Inizialmente i servizi della prefettura aostana giovedì sera avevano però allertato le cooperative per preparare l’accoglienza e il gruppo composto perlopiù da famiglie sarebbe dovuto partire in pullman da Reggio Calabria per giungere ad Aosta una ventina di ore dopo. Poi il dietrofront, dopo una telefonata tra la Governatrice leghista Nicoletta Spelgatti e il ministro dell’Interno Matteo ...

Tav - due linee nel governo. Si blocchi - dice Toninelli. Per Salvini si deve fare. Conte : il dossier non è sul mio tavolo : L'area Cinquestelle è per il blocco dell'opera, ma la componente leghista avverte: altrimenti ci costa di più e non vogliamo che siano gli italiani a pagare. Il premier rinvia il problema -

Salvini non gradito a Maiorca - la replica "Faccio le vacanze in Italia" : "Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia". Cosi', su Twitter, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta la decisione del Consiglio comunale dell'isola spagnola di dichiararlo "persona non gradita" per le sue dichiarazioni politiche xenofobe. Nel porto di Maiorca era approdata nei giorni scorsi la nave della Ong spagnola Open Arms con a bordo Josepha, la migrante ...

Il comune di Maiorca dichiara Matteo Salvini “persona non grata”. Il ministro replica : “Chissenefrega” : Il comune spagnolo di Maiorca, contestando le politiche sui migranti e sui rom attuate dal ministro dell'Interno italiano, ha dichiarato Matteo Salvini "persona non grata" sull'isola. La mozione, approvata all'unanimità, è stata proposta dai consiglieri di Podemos, Mes e Psib. Stessa sorte per il presidente Usa Donald Trump.Continua a leggere

Zilli si scusa - ma insiste - : "Il vaffa a Salvini? Non cambio opinione" : Nina Zilli risponde a Matteo Salvini. Tutto inizia durante un concerto che la cantante ha realizzato durante la 'Notte rosa' a Comacchio, in provincia di Ferrara. Dal palco la ha urlato alcune frasi ...