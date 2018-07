Salvini | “Nomine Rai? Le figure migliori Pistole libere? Nessuno le vuole | al massimo ce

ilfattoquotidiano

: #Nomine, rinviato ad un'altra data il vertice a palazzo Chigi. Dovevano parteciparvi #DiMaio, #Tria e #Salvini. Ma… - Agenzia_Ansa : #Nomine, rinviato ad un'altra data il vertice a palazzo Chigi. Dovevano parteciparvi #DiMaio, #Tria e #Salvini. Ma… - HuffPostItalia : Nomine nel caos, riunione convocata a P. Chigi e poi sconvocata. Salvini: 'Non sapevo nulla' - HuffPostItalia : Giovanni Tria avverte Matteo Salvini: sulle nomine Rai decido io -

(Di sabato 28 luglio 2018) “Nomine? Siamo arrivati alla fine, stiamo scegliendo le. Stiamo facendo di tutto per valorizzare le risorse interne e non andare a prendere il Messia altrove”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal ministro dell’Interno, Matteo, qualche ora prima della notizia ufficiale dell’accordo di governo sulle nomine dei vertici. ll Tesoro, infatti, ha indicato i nomi di Fabrizio Salini, proposto come amministratore delegato, e di Marcello Foa, il cui nome dovrà essere votato dalla Vigilanza per la presidenza. Il leader della Lega commenta la copertina a lui dedicata dal settimanale Famiglia Cristiana: “Non mi tocca, non mi spaventa, non mi intimorisce. Ma da giornalista queste copertine non mi piacciono. C’è un attacco sistematico e violento ormai quasi da due mesi, ma non mi tocca di un millimetro. ...