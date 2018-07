Salvini | Ma quale allarme razzismo | è un' invenzione della sinistra

Salvini -Isoardi - ma quale crisi! Eccoli nella nuova casa. Foto : Ecco le immagini esclusive di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi che entrano nella nuova casa nel centro di Roma dove andranno a convivere. Non c'è nessuna crisi per il vicepremier e ministro dell'Interno e la conduttrice de “La prova del cuoco” Segui su affaritaliani.it

Pontida 2018 - cos’ha detto Salvini e quale futuro per la Lega : Ovazioni, cori di “Matteo-Matteo”, magliette dedicate (“Il Matteo giusto ce lo abbiamo noi”), bagno di folla, e immancabile selfie con Salvini come ormai accade in qualsiasi sala o piazza giunga il leader della Lega e ministro degli Interni. All’annuale raduno di Pontida bandiere di tutte le autonomie – non manca la Catalogna – e la folla della prima Lega Nord sebbene non ci siano Umberto Bossi e ...