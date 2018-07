Salvini | in murale a Roma con tonaca e crocifisso “Vattene Satana” e il riferimento a

Matteo Salvini - nuovo murales a Roma : tonaca e crocifisso in mano : Dopo il "bacio" con Luigi di Maio e il "Caravaggio" in cui c'era ritratto anche Berlusconi, il vicepremier e ministro dell'Interno è protagonista di una nuova opera di street art di critica politica. ...

Tonaca e crocifisso : a Roma spunta un altro murales su Salvini : Dopo la copertina di Famiglia Cristiana con il discusso 'Vade retro Salvini', ecco il ministro dell'Interno che vestito da prete brandisce un crocifisso. È il soggetto di un un murales spuntato in un ...

A Roma spunta murales Salvini in tonaca : ANSA, - Roma, 28 LUG - Un murales che ritrae il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in tonaca da prete, crocifisso brandito in una mano, libretto nell'altra, è apparso oggi a Roma in un ...

Roma - spunta murale di Salvini con tonaca e crocifisso in mano. Sul bordo dell opera la scritta 'Vattene - Satana' : Matteo Salvini in abito talare, con un crocifisso brandito quasi come un'arma in una mano e un libro nell'altra. È il murale apparso oggi a Roma in un sottopasso nel quartiere Ostiense. L'opera ...

A Roma spunta murale con Salvini in tonaca e crocifisso in mano : Un murale che ritrae il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in tonaca da prete, crocifisso brandito in una mano e libretto nell'altra, è apparso a Roma in un sottopasso nel quartiere ...