Salvini dal palco della Lega | “Mi hanno attaccato Nina Zilli e Ghali | ma chi cazzo sono?”

Matteo Salvini espulso dalla località turistica : “Non potrà fare il bagno da noi” : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona “non grata” nell’isola spagnola, per via delle sue politiche sull’immigrazione. Lo rende noto il sito Diario de Mallorca, spiegando che la mozione, approvata all’unanimità, include anche una condanna della proposta del vicepremier di fare un censimento dei Rom. Salvini ‘espulso’ da Maiorca – In particolare, il Partito ...

Spiagge Sicure - al via il piano Salvini contro abusivi e vu cumprà : dal Viminale 2.5 milioni : Entra nel vivo il piano 'Spiagge Sicure - Estate 2018' con uno stanziamento di due milioni e cinquecentomila euro. È l'ammontare del finanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà ...

Rom - linea dura di Salvini : via gli abusivi dal Tevere : La 'terza via' elogiata da Virginia Raggi sarà usata per chiudere i campi rom riconosciuti, i prossimi: Barbuta e Monachina,, la 'ruspa' del ministro Matteo Salvini invece verrà accesa per i tanti ...

Migranti - Sala : “Troppi sindaci leghisti si girano dall’altra parte - Salvini li convinca. Il carico non può essere solo nostro” : A margine della Cerimonia di deposizione delle corone in ricordo della strage di via Palestro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha commentato la proposta del Ministro Matteo Salvini di riaprire il centro di detenzione di via Corelli: “Trovo profondamente sbagliato che il ministro proponga un’azione del genere e non stia facendo niente oggi per spingere i sindaci del suo partito, che non accolgono Migranti, a cambiare ...

Nina Zilli dal palco di Comacchio : “Fanculo Salvini - evviva i bambini”. E il ministro risponde : “Mi insulta con i soldi pubblici” : Che le posizioni politiche di Matteo Salvini facciano discutere non è più una notizia. In queste settimane numerosi artisti, da Emma Marrone a Fiorella Mannoia a molti altri, si sono espressi pubblicamente contro le scelte politiche del ministro dell’Interno. Un nuovo episodio, molto più diretto, si può aggiungere alla lista e vede come protagonista Nina Zilli. La cantautrice piacentina ha affondato il colpo mandando a quel paese il ...

Lontano dal pantano del Pd : gli under 35 che organizzano l’opposizione a Salvini-Di Maio : Nasce oggi RiGenerazione Italia, network di under 35 pronti a dare battaglia contro il governo di Salvini e Di Maio. Si dicono delusi dalla stagione della rottamazione di Matteo Renzi e si preparano a partecipare al congresso del Partito democratico, guardando con particolare attenzione al nome di Nicola Zingaretti.Continua a leggere

Riconoscimento dei figli di coppie gay : stop dalla Lega di Matteo Salvini : Nuovo fronte aperto dalla Lega di Matteo Salvini. “Il diritto di famiglia non può tenere in conto il Riconoscimento di

Rom - il Camping River sgomberato dalla sindaca Raggi - Salvini approva - : Roma, 26 lug., askanews, - Una promessa di accoglienza nel circuito delle strutture del Comune, che solo una famiglia ha accettato perché non accompagnata da documenti scritti ne proposte formali, ma ...

Mannarino racconta di quando litigò con i fan per difendere i migranti. E dal palco di Roma sfida Salvini : Che il concerto di Alessandro Mannarino non sarebbe stata un'allegra riunione di Salviniani e sovranisti, si era capito all'ingresso di Capannelle, quando lo staff di Rock in Roma ha distribuito pezzi di bandiere colorati, raffiguranti paesi di tutti il mondo. La conferma l'ha data lo stesso artista Romano dopo aver eseguito Apriti Cielo, il brano che ha dato il nome all'album e al tour, quando ha invitato una cinquantina di migranti a salire ...

L'Italia rifiuta i 6mila euro offerti dall'Ue per ogni migrante accolto. Salvini : "Non vogliamo l'elemosina" : "L'Italia rifiuta l'offerta da 6000 euro per migrante": è il titolo di un articolo a pagina 2 del Financial Times, in cui si sottolinea come il ministro Salvini abbia respinto al mittente la nuova proposta della Commissione Ue sui migranti."Roma ha rigettato come 'elemosina' non voluta il piano di Bruxelles per spendere centinaia di milioni di euro in centri di per migranti europei per alleviare il peso delL'Italia", scrive il Ft. Che ...

Calabria sbarcano 56 migranti Turisti li soccorrono|foto Dall’Ue 6mila euro a profugo Salvini : «Niente elemosine» : Sono tutti siriani e iracheni: hanno attraversato il mare su una barca a vela senza essere intercettati. Gli ospiti e il personale di un villaggio vacanze li hanno aiutati e assistiti