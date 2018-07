Salvini caccia vu cumprà e abusiviLinea dura sulle spiagge italiane

Armi - Salvini e lo "scambio" con i cacciatori : ...febbraio 2018 alla Fiera Hit Show di Vicenza Matteo Salvini incontrava i rappresentanti delle associazioni venatorie per sottoscrivere i punti programmatici definiti dalle organizzazioni del mondo ...

Armi - Salvini e lo 'scambio' con i cacciatori : L'11 febbraio 2018 alla Fiera Hit Show di Vicenza Matteo Salvini incontrava i rappresentanti delle associazioni venatorie per sottoscrivere i...

Ora Boeri ha le ore contate. Salvini lo caccia : "Si dimetta" : ... che gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni, che questo decreto crea disoccupazione', ha commentato il ministro dell'Interno e vicepremier aggiungendo che 'in un mondo normale se non ...

[La polemica] Il Paese di Salvini che dà la caccia ai migranti - colpevoli di tutti i mali : "Questo è il Paese di Salvini", gridano i due farabutti con precedenti per rissa, dopo aver assestato una testata, un calcio in pancia e un pugno sulle costole del "negro", un giovane ghanese che ...

Vos Thalassa - Matteo Salvini : “Abbiamo cacciato le Ong - ora tocca alle navi private e militari” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook il caso della nave italiana Vos Thalassa e ribadisce la sua posizione: "Grazie all’intervento deciso mio e del governo le navi delle Ong sono finalmente lontane dagli scafisti. Ora sto lavorando perché anche le altre navi, private o militari, non aiutino i trafficanti di esseri umani a guadagnare altri soldi".Continua a leggere

LEGA - CASSAZIONE CONFERMA I PM : “CACCIA AI FONDI/ Salvini : "Processo politico - faremo una colletta..." : CASSAZIONE, le motivazioni della sentenza: "sequestro soldi della LEGA ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:02:00 GMT)

[La polemica] Salvini e il selfie con i Rom. Li vuole cacciare ma due mesi fa è andato a cercare i loro voti : ... neppure dieci anni fa, quando il deputato della Lega Matteo Salvini «da milanese che prende il tram - si legge in una cronaca dell'epoca di Repubblica - ha proposto le carrozze della metropolitana ...

Sotto a chi tocca. Lo sceriffo Salvini ora a caccia di rom : Le reazioni del mondo politico sono arrivate fin da subito. Ma Salvini ha prontamente risposto attraverso Twitter postando un articolo di La Repubblica : "Qualcuno parla di "shock". Perché??? Io ...

I Casamonica avvertono Salvini : "Non ci può cacciare : con noi deve rigare dritto" : "Salvini non mi fa paura, mi sembra una brava persona", ma io "non ho niente a che spartire con lui: lui parla, fa il suo lavoro, ma con noi deve rigare dritto, non dire che viene a cacciare le persone", queste le parole di Angela Casamonica, italiana di etnia rom che vive a sud-est della Capitale. Fa parte della famiglia nomade più famosa di Roma, una di quelle che Matteo Salvini avrebbe intenzione di censire.Angela Casamonica ha poi ...

Casamonica avvertono Salvini : "Cacciarci? Con noi riga dritto" : Dopo l'annuncio di Salvini su un nuovo censimento dei rom per mandare via gli irregolari e tenere invece quelli con cittadinanza italiana, arriva la durissima reazione di Angela Casamonica. Lei, italiana e di origine rom, fa parte di una delle famiglie rom più note della Capitale. Intervistata dall'Agenzia Dire, la Casamonica attacca il ministro degli Interni: "Salvini non mi fa paura, mi sembra una brava persona, lui parla, fa il suo lavoro, ma ...

"Salvini è un piccolo Machiavelli Di Maio una mummia sorridente" Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: "Salvini dal punto di vista politico è stato finora straordinario e si è dimostrato davvero in gamba. Anche se detesto molte cose che dice e che fa, ha dimostrato una grande abilità politica. Salvini è un piccolo Machiavelli..." Segui su Affaritaliani.it

Lega - caccia ai milioni dal Lussemburgo : cosa sappiamo sui soldi del partito di Salvini : Gli investimenti ilLegali. L'associazione usata per ottenere finanziamenti privati. I soldi della truffa incassati dai nuovi dirigenti. I fortunati fornitori del partito. I bonifici di Parnasi. Fino allo strano gruppo di società controllate tramite una holding in Lussemburgo. Lo stesso Paese dove ora i magistrati credono che la Lega abbia riciclato milioni I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" Matteo Salvini alla disperata ricerca di ...

Salvini chiede scuse ufficiali alla Francia. Ma Macron rilancia : "Chi caccia le navi provoca" : Sulla solidarietà e sull'umanità l'Italia non accetta lezioni da nessuno. La Francia si scusi ufficialmente per le frasi offensive pronunciate ieri o il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, farà bene ad annullare l'incontro con il presidente Macron, che sul tema dell'immigrazione deve finalmente "passare dalle parole ai fatti e accogliere i 9 mila immigrati che si era impegnato ad ...

Lega - caccia ai milioni dal Lussemburgo : cosa sappiamo sui soldi del partito di Salvini : In barba alla legge, Maroni e Salvini hanno infatti usato i denari del Carroccio per acquistare titoli obbligazionari di alcune delle più famose banche e multinazionali del mondo come General ...